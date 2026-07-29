Pridružili su se Legiji stranaca i misteriozno nestali, kosti otkrivaju jezivu sudbinu: "Kada bi stigla ova obitelj..."

Obitelji su godinama čekale odgovore, a sada je DNK identifikacija dvaju tijela potvrdila najgori scenarij. Smrt vojnih regruta Jacuqesa Pakesa i Mikea Ginestea, koji su nestali u francuskoj regiji Var, a vojna uprava to je tretirala kao dezerterstvo, otvorila je istragu zastrašujuće kriminalne zavjere.

Genetska analiza kostiju otkrivenih krajem svibnja u regiji Bouches-du-Rhône podudarala se s onima Jacquesa Pakesa, mornara iz Nove Kaledonije koji je nestao u svibnju 2022., i Mikea Ginestea s Tahitija, koji se vodi kao nestao u svibnju 2023., nakon što se odlučio pridružiti Legiji stranaca. Prema informacijama koje je objavilo tužiteljstvo u Toulonu, ljudski ostaci pronađeni su na dva različita mjesta, piše Plantet.fr.

Istražitelji sumnjaju da iza svega stoji jedna obitelj, koja je zarobila mlade regrute s Pacifika. Prema informacijama francuskih medija, bračni par i njihovih četvero djece, dva sina i dvije kćeri, dugo su smještali vojnike iz inozemstva, a onda bi ih oteli i opljačkali.

Ova zastrašujuća otkrića izravno proizlaze iz informacija koje je dao jedan od osumnjičenika tijekom nedavnih ispitivanja. Istražitelji sada moraju utvrditi točne okolnosti smrti vojnika, dok se u tom području provode daljnje pretrage kako bi se isključila mogućnost da postoji još pokopanih žrtava.

Obiteljski klan

Mjesecima se nestanak Mikea Ginestea smatrao običnim dezerterstvom. Istraga je sada poprimila neviđeni kriminalni obrat, formalno prekvalificirana u ubojstvo i trgovinu ljudima od strane organizirane skupine. U pitanje se sada dovodi i vojni vrh zbog postupanja s ovim neobjašnjivim nestancima i ignoriranjem obitelji koje su upozoravale na ozbiljnost situacije.

Istraga policije usmjerena je na obitelj Akau Vegi-Wing. Prema optužnici, ova skupina oceanskog podrijetla posebno je ciljala na prekomorsko vojno osoblje nedavno raspoređeno u kopnenu Francusku.

Istražitelji opisuju strašnu zamku temeljenu na organiziranju zabava s tahićanskom tematikom ili lažnim ponudama privremenog smještaja. Žrtvama su oduzimali dokumente, telefone i sredstva plaćanja, zbog čega su oni bili potpuno pod kontrolom svojih otmičara. Njihove metode koristile su geografsku i emocionalnu izolaciju mladih regruta koji su bili tisućama kilometara od doma.

Očekuje se da će broj žrtava ovih kaznenih djela biti posebno visok. Policija je već identificirala najmanje sedam drugih žrtava koje su formalno imenovane, a koje su pretrpjele otmicu, fizičko nasilje i financijsku iznudu tijekom dugog razdoblja od 2011. do 2025. godine.

"Mozak" klana je 52-godišnja majka nadimka Malia, koju više svjedočanstava identificira kao središnju figuru i glavnu pokretačicu ove mreže. Nevjerojatno je i da je klan nekažnjeno operirao više od desetljeća.

Ono što je zajedničko ubijenim vojnicima, koji su se pridružili francuskoj vojsci, bilo je to što ih je, prije nestanka između 2022. i 2023. godine, ugostila obitelj koja je dugo živjela u regiji Var, a čija je majka podrijetlom iz Nove Kaledonije.

Zajedno sa svoja dva sina, ova žena je od 29. svibnja formalno optužena za ubojstvo Jacquesa Pakesa i Mikea Ginestea. Sva trojica, kao i otac i kći, također su procesuirani za trgovinu ljudima i otmicu kao dio organizirane skupine.

Svjedočanstva vojnika

Téva (32), koji je za AFP razgovarao pod pseudonimom, odrastao je na Tahitiju s Mikeom. Dvojica prijatelja pridružili su se vojsci i sastajali bi se na večerima s pacifičkom tematikom u baru El Paso u Toulonu, glavnoj francuskoj pomorskoj luci. Objekt je bio poznat kao mjesto susreta prekomorskih zajednica.

"Majka je besplatno dijelila tahićanska jela. Mislili smo da je dobrog srca. Uvijek je imala alkohol u autu koji je nudila, ali oni nikada nisu pili", prisjeća se Téva.

"Stariji brat je rekao da je igrao ragbi u Toulonu, njihova sestra je flertala s dečkima s Pacifika. Jedne večeri su mi ponudili da dođem k njima i besplatno popravim auto."

Još jedan Mikeov poznanik, koji je govorio pod pseudonimom Herenui (32), rekao je da "ova obitelj nikad nije stigla prije tri sata ujutro, kada su svi već bili pijani, i započeli bi tučnjave".

Konobarica koja je radila u baru u El Pasu ispričala je kako se majka zabavljala s vojnicima, a onda bi otkrili da im je sve ukradeno, od dokumenata do kartica.

Nakon što je klanu zabranila pristup baru, konobarica Sophia kaže da je bila uznemiravana dvije godine. Prema dvjema pritužbama koje je pregledao AFP, obitelj se navodno nekoliko puta pojavila u njezinoj kući naoružana željeznim šipkama ili boksačkim rukavicama, piše Bluewin.ch.

Jesu li i drugi mladi vojnici misteriozno nestali posljednjih godina?

Suočeni sa zapanjujućim razmjerima ovog serijskog slučaja, pravosudne vlasti strahuju od daljnjih skrivenih tragedija. Javni tužitelj u Toulonu, Raphaël Balland, upućuje veliki apel javnosti za pomoć u pronalaženju drugih osoba s Pacifika koje su prošle kroz regiju Var u posljednjih petnaest godina.

"Ured javnog tužitelja u Toulonu i dalje traži svjedoke kako bi prikupio sve informacije o drugim nestancima ljudi s pacifičkih otoka" , naglasio je sudac u službenoj izjavi objavljenoj u srpnju 2026.

Svatko tko ima korisne informacije poziva se da hitno kontaktira žandarmeriju.