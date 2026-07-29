Ugledni medij: Zelenski je postigao nemoguće

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Washingtonu je uspio uvjeriti dio američkog političkog vrha da Ukrajina može pobijediti u ratu. To se prije godinu dana činilo gotovo nezamislivo.

Za razliku od neugodnog posjeta Bijeloj kući u veljači 2025., kada je sastanak s Donaldom Trumpom završio napeto, ovoga je puta ukrajinski predsjednik iz Washingtona otišao vidno zadovoljan.

Osim razgovora s američkim predsjednikom, dobio je i važan politički poticaj u Senatu, koji je velikom većinom podržao nastavak procedure za donošenje novih sankcija državama koje kupuju rusku naftu.

Glasanje, kojem je Zelenski svjedočio iz galerije Senata, predstavlja važan korak prema jednom od ključnih ciljeva ukrajinske diplomacije, piše Politico. Ujedno pokazuje da se položaj Kijeva ne mijenja samo na bojištu nego i u Washingtonu.

Republikanski senator Mike Rounds rekao je nakon sastanka sa Zelenskim i skupinom senatora i zastupnika da je cilj novih sankcija dodatno povećati pritisak na Moskvu. "Zelenski smatra da bi Vladimir Putin bio spremniji na pregovore kada bi sankcije izazvale još veće nezadovoljstvo i ljutnju među ruskim građanima zbog rata", rekao je Rounds.

Ukrajinski predsjednik poručio je da bi nove sankcije mogle učvrstiti vojne uspjehe Ukrajine i prisiliti Rusiju na mirovne pregovore. Istodobno je ponovno zatražio dodatnu američku vojnu pomoć.

Njegove poruke, piše Politico, očito nailaze na sve veći odjek među američkim zakonodavcima, bez obzira na političku pripadnost. Sve je izraženije uvjerenje da bi Ukrajina mogla ostvariti pobjedu u ratu. "Promjenu je donijela činjenica da Ukrajina ostvaruje uspjehe na bojištu", rekao je republikanski senator John Boozman.

Dan glasanja imao je i simboličnu dimenziju jer je bio obilježen oproštajem od republikanskog senatora Lindseyja Grahama, jednog od najglasnijih zagovornika pomoći Ukrajini i jednog od autora prijedloga zakona o sankcijama. Zelenski je u Washington doputovao i kako bi sudjelovao na njegovu pogrebu, kojem su nazočili i Trump, brojni američki dužnosnici te strani državnici.

Promjeni političke klime pridonijela je i potpora dijela osoba bliskih pokretu MAGA. Među njima je i konzervativna komentatorica Laura Loomer, koja je nakon posjeta Kijevu promijenila svoje ranije stavove i počela otvorenije podupirati Ukrajinu.

Na sastanku sa senatorima Zelenski je ponovno iznio zahtjeve vezane za vojnu pomoć. Tražio je licencu za proizvodnju sustava Patriot, dodatne projektile PAC-3 koji se koriste u tom sustavu te nastavak pristupa satelitskoj mreži Starlink, koja pomaže u navođenju dalekometnih napada. Prema riječima senatora Roundsa, riječ je o istim zahtjevima koje je ukrajinski predsjednik iznio i tijekom samita NATO-a prije tri tjedna.

Finski predsjednik Alexander Stubb, koji je također boravio u Washingtonu, zajedno sa Zelenskim poručio je američkim senatorima da bi upravo sankcije mogle imati veći učinak na završetak rata nego vojna djelovanja.

Ukrajinski zastupnik Jehor Černjev, član stranke Sluga naroda, ocijenio je da posljednji sastanak Trumpa i Zelenskog pokazuje kako su nesuglasice iz prošlosti prevladane. "Ranija nerazumijevanja i prijepori ostali su iza nas i sada obje zemlje djeluju kao saveznici", rekao je.

Ipak, konačan ishod još nije siguran. Trump je i ranije znao mijenjati stavove, a prijedlog zakona tek treba proći cijeli zakonodavni postupak. Vođa republikanske većine u Senatu John Thune želi ubrzati njegovo usvajanje, no prije toga potrebno je riješiti niz otvorenih pitanja, a nakon Senata zakon mora dobiti potporu i u Zastupničkom domu.

Prema prijedlogu zakona, predsjednik SAD-a imao bi široke ovlasti pri uvođenju gospodarskih mjera protiv država koje kupuju velike količine ruske nafte. Republikanski i demokratski senatori tvrde da bi takve sankcije mogle stvoriti dovoljno snažan gospodarski pritisak da Rusiju prisile na pregovore.

"Prijedlog je pažljivo sastavljen kako ne bi pogodio naše saveznike, nego prije svega Kinu i Indiju", rekao je demokratski senator Richard Blumenthal, jedan od autora zakona.

Predsjednik Odbora za oružane snage Senata Roger Wicker ocijenio je da bi upravo ovaj zakon mogao predstavljati "najveće političko postignuće" pokojnog Lindseyja Grahama.

Ipak, konačna odluka neće biti donesena tako brzo. Zastupnički dom završio je rad do jeseni, pa zakon, čak i ako prođe Senat, ne može stupiti na snagu prije rujna. Dodatni problem predstavlja činjenica da dio demokrata u Zastupničkom domu nije sklon davanju predsjedniku širokih ovlasti za uvođenje carina do 100 posto državama koje kupuju značajne količine ruske nafte.

Demokratska senatorica Jeanne Shaheen smatra da je upravo ovaj prijedlog jedini paket sankcija koji realno može postati zakon. "Moramo razgovarati sa svima koji imaju primjedbe. Imamo vremena za to jer se Zastupnički dom još neko vrijeme neće sastajati", poručila je.