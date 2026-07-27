VIDEO Muškarac nožem izbo tri žene, brza reakcija jednog čovjeka spriječila veću tragediju

U sjevernom dijelu Pariza u ponedjeljak je došlo do napada hladnim oružjem u kojem su ozlijeđene tri mlađe žene. Napadač je ubrzo uhićen zahvaljujući reakciji policajca koji se slučajno zatekao na mjestu događaja izvan svoje smjene.

Napad se dogodio oko 11:30 u četvrti Porte de Clichy. Prema riječima francuskog ministra unutarnjih poslova Laurenta Nuñeza, žrtve su dobi od 19, 24 i 36 godina te su odmah prevezene u bolnicu.

Dvije žene pretrpjele su teške ozljede – jedna u predjelu donjeg dijela leđa, a druga u trbuhu – no prema službenim informacijama, nisu u životnoj opasnosti.

BREAKING: 3 women injured after a knifeman went on a stabbing spree near Porte de Clichy in Paris, France. pic.twitter.com/PGx3jsYocC — Scope Report (@ScopeReport_) July 27, 2026

"Počinitelja je savladao i privukao policajac koji u tom trenutku nije bio na dužnosti", potvrdio je ministar Nuñez.

Identitet osumnjičenika i motiv ovog napada zasad nisu poznati. Nuñez je otkrio kako je muškarac tijekom i nakon uhićenja davao "nekoherentne izjave", no apelirao je na javnost da se suzdrži od preuranjenih zaključaka o motivima dok traje istraga.

Incident u Parizu dogodio se samo dva dana nakon stravičnog napada u Berlinu, gdje je radikalizirani islamist kombijem uletio u povorku ponosa, pri čemu je usmrtio jednu osobu, a ozlijedio njih 29, piše Guardian.