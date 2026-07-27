VIDEO Muškarac nožem izbo tri žene, brza reakcija jednog čovjeka spriječila veću tragediju

U sjevernom dijelu Pariza u ponedjeljak je došlo do napada hladnim oružjem u kojem su ozlijeđene tri mlađe žene. Napadač je ubrzo uhićen zahvaljujući reakciji policajca koji se slučajno zatekao na mjestu događaja izvan svoje smjene.
"Počinitelja je savladao i privukao policajac koji u tom trenutku nije bio na dužnosti", potvrdio je ministar Nuñez.
Identitet osumnjičenika i motiv ovog napada zasad nisu poznati. Nuñez je otkrio kako je muškarac tijekom i nakon uhićenja davao "nekoherentne izjave", no apelirao je na javnost da se suzdrži od preuranjenih zaključaka o motivima dok traje istraga.