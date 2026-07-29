Iza zaključanih vrata pronašli 16 djece u nezamislivim uvjetima: "Izgledali su gotovo divlje"

Novi sudski dokumenti i policijski zapisnici otkrivaju potresne detalje iz slučaja koji je potresao američku saveznu državu Ohio. Vlasti su tijekom racije u jednoj kući u selu Hamden pronašle 16-ero djece koja su živjela u jezivim uvjetima, zbog čega je dom prozvan kućom užasa.

Zamjenici šerifa okruga Vinton i agenti Ureda državnog odvjetnika Ohija na imanje su stigli zbog izvršenja naloga za pretres u sklopu druge, nepovezane istrage. No umjesto onoga što su očekivali zatekli su prizor koji su opisali kao jedan od najgorih u svojoj karijeri.

U trošnoj kući pronađeno je 16-ero djece u dobi od 18 mjeseci do 18 godina. Prema navodima tužiteljstva, živjeli su okruženi smećem, ljudskim izmetom i u potpuno nehigijenskim uvjetima, bez osnovne zdravstvene skrbi.

Istražitelji tvrde da je obitelj godinama izbjegavala kontakt s državnim institucijama te se selila po južnom Ohiju kako bi ostala izvan radara. Prema sudskim dokumentima, djeca su veći dio posljednje četiri godine provela zatvorena u prostoriji veličine svega 3,6 x 3,6 metara. Vrata prostorije bila su zaključana lokotima postavljenima s vanjske strane, čime im je bilo onemogućeno slobodno kretanje.

U kući nije bilo funkcionalnog sanitarnog čvora pa su djeca bila prisiljena koristiti plastične kante kao improvizirane toalete.

"Izgledali su gotovo divlje"

Policajci su tijekom očevida pronašli gomile smeća, razbacane boce ulja u prostorijama za spavanje te brojne dokaze o dugotrajnom zanemarivanju, piše Unilad.

Prema riječima istražitelja, neka djeca nisu mogla govoriti niti normalno komunicirati s ljudima. Glavni državni odvjetnik Ohija Andy Wilson izjavio je da su djeca, zbog potpune izolacije od vanjskog svijeta, izgledala gotovo divlje. Posebno je potresan podatak da jedna 18-godišnja djevojka s razvojnim teškoćama nije znala napisati ni vlastito ime.

Sedmero djece završilo u bolnici

Na mjesto događaja odmah su pozvane hitne službe. Sedmero djece prevezeno je u bolnice u Columbusu, dok je dvoje zbog teškog zdravstvenog stanja transportirano medicinskim helikopterom. Svih 16-ero djece nakon toga stavljeno je pod zaštitu Ministarstva za zapošljavanje i obiteljske usluge države Ohio. Šerif okruga Vinton Ryan Cain nije skrivao šok nakon onoga što je vidio.

"Većina naše stoke držana je u boljim uvjetima od ove djece. Bio je to jednostavno odvratan prizor", rekao je.

Stanovnici koji žive u blizini rekli su kako nisu imali pojma da se u kući nalazi toliko djece.

"Povremeno biste vidjeli ljude kako dolaze i odlaze, ali nikada ne biste pomislili da se takva noćna mora događa odmah pokraj vas", rekao je jedan susjed. Drugi je dodao da je zastrašujuće saznanje da su djeca godinama bila skrivena iza zaključanih vrata, a da nitko nije znao kroz što prolaze.

Tužiteljstvo je potvrdilo da forenzičari i socijalne službe nastavljaju istraživati prošlost obitelji i njihove ranije adrese diljem južnog Ohija, dok se protiv četvero odraslih nastavlja kazneni postupak.