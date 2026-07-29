Nijemci poslali upozorenje svojim turistima u Hrvatskoj: Policija objavila što nipošto ne smijete raditi na plaži

Njemački mediji posljednjih dana upozoravaju svoje građane koji ljetuju u Hrvatskoj na povećan rizik od krađa na plažama. Unatoč upozorenjima, broj prijavljenih slučajeva manji je nego prošle godine, no hrvatska policija poziva na oprez i donosi ključne preporuke.

Njemački portal Merkur - za koji Fenix Magazin tvrdi da je nesklon Hrvatskoj -piše kako lopovi, osobito na području Kvarnerskog zaljeva, iskorištavaju trenutak kada turisti ostave svoje stvari bez nadzora i uđu u more. Na meti su ponajprije mobiteli, novčanici, nakit, fotoaparati, prijenosna računala i gotovina, a krađe se događaju ne samo na plažama nego i u svlačionicama, tuševima te ugostiteljskim objektima uz obalu.

Prema dostupnim podacima, ove je godine zabilježen manji broj prijavljenih krađa nego u istom razdoblju prošle godine, no policija naglašava da turisti ne bi trebali spuštati gard.

U lipnju su na području otoka Krka, Crikvenice i Malog Lošinja prijavljena četiri slučaja krađe, što predstavlja pad od 20 posto u odnosu na lipanj prošle godine. Tijekom prva dva tjedna srpnja evidentirano je još pet krađa na području Krka, Rijeke i Opatije, odnosno gotovo 29 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine.

Policija objavila ključne savjete za zaštitu imovine

Policijska uprava primorsko-goranska savjetuje turistima da vrijedne predmete nikada ne ostavljaju bez nadzora na ručniku ili u otvorenim torbama. Na plažu je preporučljivo ponijeti samo onoliko gotovine koliko je potrebno, dok nakit i druge vrijednosti treba ostaviti na sigurnom mjestu.

Ako se odlazi na kupanje ili do obližnjeg kafića, preporučuje se zamoliti prijatelja ili člana obitelji da pripazi na osobne stvari. Policija također upozorava da nije poželjno javno pokazivati veću količinu novca ili skupe elektroničke uređaje jer time turisti mogu privući pozornost lopova.

Ne ostavljajte vrijednosti u automobilu

Osim na plaži, oprez je potreban i na parkiralištima. Policija upozorava da vozila uvijek treba zaključati te zatvoriti sve prozore i vrata. Torbe, mobiteli, prijenosna računala i drugi vrijedni predmeti ne bi smjeli ostajati na vidljivim mjestima u automobilu, a bicikle je preporučljivo zaključati za čvrsti oslonac.

Dođe li ipak do krađe, slučaj treba odmah prijaviti pozivom na broj 192 ili u najbližoj policijskoj postaji. Ako policijski službenici pronađu ukradene dokumente ili vrijedne predmete, oni se čuvaju u nadležnoj postaji, a u slučaju stranih državljana obavještava se i njihovo diplomatsko ili konzularno predstavništvo.

Unatoč upozorenjima njemačkih medija, Hrvatska se i dalje smatra jednom od najsigurnijih turističkih destinacija u Europi. Policija ističe da se većina krađa može spriječiti osnovnim mjerama opreza te apelira na ljude da budu posebno oprezni na prometnim i posjećenim plažama.