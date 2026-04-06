Trump se oglasio o roku za Iran: "Da je po meni, uzeo bih naftu. Nažalost, narod želi da se vratimo kući"

Američki predsjednik Donald Trump danas na uskrsni je ponedjeljak sudjelovao na tradicionalnoj svečanosti "kotrljanja uskrsnih jaja" u Bijeloj kući. Očekivano, fokus je ipak bio na Iranu.

U izjavi za medije pohvalio je jučerašnje spašavanje vojnika iz oborenog borbenog aviona F-15 u Iranu, a pilote je nazvao "nevjerojatnima i hrabrima". Rekao je i da smatra da Iran nije, po njegovom mišljenju prejak i da će SAD "uskoro saznati". Na pitanje je li utorak u 20 sati ET (02:00 CET sljedećeg dana) posljednji njegov rok Iranu da ponovno otvori Hormuški tjesnac, Trump je odgovorio: "Da".

Rekao je i da je Iran "dao prijedlog i to je značajan prijedlog", ali je dodao da je, iako je to značajan korak, "nije dovoljno dobar".

"Jedina osoba koja će odrediti prekid vatre sam ja", rekao je Trump novinarima

Na pitanje što bi rekao Amerikancima koji se protive ratu u Iranu, Trump je rekao: "glupi su, jer je rat o jednoj stvari - Iran ne smije imati nuklearno oružje".

Ankete pokazuju da većina Amerikanaca ne odobrava američke vojne akcije u Iranu, ali republikanci su uglavnom podržavali Trumpove poteze, piše NBC News.

Nastavio je odgovarati na pitanja i istaknuo da bi, kad bi izbor bio samo njegov, uzeo naftu iz Irana, dodajući da američka javnost ne želi da američka vojska ostane u zemlji.

"Kad bih birao, što bih želio? Uzeo bih naftu, jer je tu za uzeti. Ne mogu ništa učiniti po tom pitanju", rekao je Trump. "Nažalost, američki narod želi da se vratimo kući. Da je po meni, uzeo bih naftu, zadržao je, zaradio puno novca i brinuo se o narodu Irana puno bolje nego što su dosad bili zbrinuti".

Trump se potom osvrnuo na naftu koju SAD trenutno dobiva iz Venezuele nakon što su u siječnju uhitili bivšeg vođu Nicolás Madura.

"Venezuela je funkcionirala nevjerojatno. Trenutno imamo 100 milijuna barela nafte u Houstonu koje se prerađuju. Bilo je sjajno", poručio je.

Pokušali dostaviti oružje iranskim prosvjednicima

Trump je otkrio i da su SAD pokušale poslati oružje iranskim prosvjednicima kako bi se borili protiv vlade.

"Poslali smo nešto oružja, ali skupina koja je trebala to podijeliti, što sam rekao da će se dogoditi, rekao sam svojim ljudima, rekao sam to točno... Poslali smo oružje, puno oružja. Trebalo je doći do ljudi kako bi se mogli suprotstaviti tim nasilnicima", poručio je.

"Znate što se dogodilo?", nastavio je. "Ljudi kojima smo poslali oružje su ga zadržali jer su rekli: 'Kakvo prekrasno oružje, mislim da ću ga zadržati'. Zato sam jako nezadovoljan određenom skupinom ljudi i platit će veliku cijenu zbog toga."

Trumpova administracija je ranije rekla da cilj rata nije promjena režima, a Trump je tvrdio da se promjena režima već dogodila jer je vodstvo zemlje uglavnom uništeno. Danas je, pak rekao, da ono što se dogodilo zbog rata naziva "promjenom režima" i da misli da mu većina ljudi pripisuje zasluge za to. "Prvi režim je uklonjen, drugi režim je uklonjen. Sada je treća skupina ljudi s kojom se bavimo manje radikalizirana i mislimo da su zapravo puno pametniji."

Pojačao prijetnje: "Iranci žele čuti bombe"

"Iranski narod će se boriti čim shvate da ih neće ubiti i čim dobiju oružje", rekao je Trump, dodajući da iranski narod "želi čuti bombe jer žele biti slobodni".

"Borimo se za njih. Borimo se za njihovu budućnost, i mogu vam reći da mi je to jasno i glasno rečeno - iranski narod je najnezadovoljniji kada te bombe prestanu."

Ponovno je naglasio da želi dovršiti sukob, a dodano je pojačao svoje prijetnje rekavši da ima još gore opcije od prethodnih prijetnji bombardiranjem iranskih elektrana i mostova ako Teheran ne postigne dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca.

“Neće imati mostove, neće imati elektrane, neće imati ništa. Neću ići dalje jer postoje i gore stvari od te dvije", rekao je novinarima. Osvrnuo se i na raniju objavu na društvenim mrežama, u kojoj je napisao "otvorite je*eni tjesnac, ludi gadovi. Kaže, vulgaran jezik koristio je samo da naglasi poantu.