Pola Like bez snijega, u drugoj polovici i do 80 centimetara: U Dalmaciji vozačima prijeti velika opasnost

Danas je u Lici bilo za cestare vrlo specifična situacija. Cijeli sjeverni dio županije bio je suh i bez padalina, dok snijeg pada tek od Perušića do Sv. Roka, u istočnom dijelu Like, Korenici, Donjem Lapcu i Gračacu.

U Gospiću ga je napadalo prema DHMZ-u oko 10 centimetara, no u predjelu Donjeg lapca, na nekim prijevojima i do 80 centimetara.

Marko Balen i Joso Vrkljan - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Ono što je neobično je da je do Perušića posvuda zelena trava, a zatim odjednom veća količina snijega.

"Neobična je situacija kakvu imate danas da imate snijeg koji pada u jednoj polovici Like, a u drugoj ne. Ali bilo je takvih situacija. Danas imamo situaciju da na području Brinja i Otočca nemate snijega, dok na području Gospića imate 10 centimetara snijega. Nešto više snijega imate na području općine Lovinac i još više na području Donjeg Lapca", kaže Joso Vrkljan, direktor Lika ceste.

Marko Balen i Joso Vrkljan - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Bez obzira na izostanak snijega, i u Brinju i u Otočcu kao i drugdje zimske službe zasipaju preventivno ceste solju kaže Vrkljan. Kad je riječ o ljudstvu i strojevima, direktor kaže da imaju 100 voznih jedinica, što vlastitih, što podizvođača koje održavaju 970 kilometara županijskih i lokalnih cesta, 570 kilometara državnih cesta, te dio nerezvrstanih cesta grada Gospića.

"Najteže je na cestovnim prijevojima jer su na velikim nadmorskim visinama. Cestovni prijevoji poput Ljubova, Baške oštarije, Mazin, Janče, Kapela", objašnjava Vrkljan.

Marko Balen i Joso Vrkljan - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Nije snijeg jedini koji na prijevojima stvara probleme, tu je i bura koja čak i kad se snijeg očisti vraća ubrzo nanose nazad, i upravo zbog toga sada su zatvorene Baške oštarije kaže šef Lika cesta.

"Apeliram na sve vozače da ne kreću na put bez zimske opreme, kao i da prate obavijesti Hrvatskog autokluba pa onda neće biti nikakvih problema. Mi smo tu da držimo ceste prohodnima", kaže Vrkljan na pitanje što poručuje vozačima koji idu na put kroz njegovu Ličko-senjsku županiju.

Stanje u Dalmaciji

Intenzivna ciklona Dalmaciji je donijela ponegdje obilnu kišu, a u idućem tjednu najavljuje se - snijeg u zaleđu i temperature do deset stupnjeva ispod nule.

Kiša neumorno pada, osobito između Vrgorca i Cetinske krajine gdje je na nekim mjestima palo i 70 litara kiše po metru kvadratnom.

Ivan Kaštelan i Petar Vuletić - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Mogući su odroni na cestama, jer prije par dana bile su dosta niske temperature sad je 'ojužilo' i vozači bi trebali biti pažljivi, vožnju prilagoditi uvjetima na cesti", upozorava Petar Vuletić, voditelj županijske zimske službe.

Odroni na cesti po noći mogu biti "zeznuti", priznaje Vuletić, ali napomnje da njihove ophodne službe obilaze ceste dva puta dnevno i ako nešto uoče to i otklone, pa ne bi trebalo biti problema. Za najavljene velike minuse i snijeg, kaže da su spremni.

"Mi smo u pripravnosti od 15.11. prošle godine. Radimo po planu zimske službe. Vrši se ophodnja na cestama. Dojavljuje se tri puta dnevno stanje i prohodnost cesta. Ako ima potrebe, mi reagiramo. Vozači su u stalnoj pripravnosti", kaže Vuletić.

I dok su službe u pripravnosti, vozači često nisu, pa kad je pao nijeg prije nekoliko tjedana došlo je do kaosa jer mnogi nisu imali zimske gume. Vuletić kaže da ima, toga, ali da se stanje popravlja.

Ivan Kaštelan i Petar Vuletić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Najgore je na području od Splita do Dugopolja. Tu je veliki broj vozila. U Splitu bude temperatura 5 stupnjeva, a u Dugopolju minus 5. Ljudi ne vide da u Dugopolju pada snijeg", upozorava šef zimske službe.

Područje koje Vuletićeva ekipa pokriva jedno je od većih u državi, s 2500 kilometara cesta koje moraju pokriti, no on tvrdi da su spremni za to s dovoljno tehnike i ljudstva.

Ivan Kaštelan i Petar Vuletić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Kad je riječ o prometu u Dalmaciji koji niej cestovni, već je pomorski, u prekidu je nekoliko katamaranskih linija i samo jedna trajektna.