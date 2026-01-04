Snježni kaos na Balkanu! Blokirane prometnice, građani primaju SMS-ove upozorenja

Obilan snijeg izazvao je probleme na najvažnijim prometnicama u Bosni i Hercegovini, gdje je promet na više dionica blokiran ili izrazito usporen zbog zaustavljenih vozila i neociscenog snijega, objavio je u nedjelju Savez automoto klubova u Mostaru.

Najteže je na prijevojima gdje se stvaraju snježni nanosi. Promet se odvija vrlo otežano i zabranjen je za kamione.

Zastoji su evidentirani i na dionicama magistralnih puteva koji povezuju veće gradove, poput Mostara i Sarajeva na prijevoju Bradina.

Za zastoje su djelomično odgovorni i nesavjesni vozači koji voze bez zimske opreme.

Vozačima se preporuča da odgode putovanja ako nisu nužna i da se prije polaska informiraju o stanju na cestama i obvezno stave zimsku opremu, navodi savez.

U Srbiji građanima stižu SMS-ovi upozorenja

Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije apeliralo je na sve sudionike u prometu da budu oprezni u vožnji tijekom narednih dana zbog snijega te da ne kreću na cestu osim ako to nije prijeko potrebno.

Sljedeća tri dana donijet će kišu, mokar snijeg i ledenu kišu, upozorava Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Izdana su i upozorenja na opasnosti u prometu, prekidima u opskrbi i mogućim oštećenjima elektroenergetske mreže.

U međuvremenu, građani primaju SMS poruke upozorenja na ledenu kišu od 5. siječnja do 7. siječnja, javlja Nova.rs.

U Hrvatskoj je HAK upozorio na poledicu te pozvao vozače da ne kreću na put bez zimske opreme. Najavljene su također sniježne padaline te temperaturni minusi.