Procurilo kad bi se mogli sastati Trump, Zelenski i Putin: Spominju se dvije lokacije

Zelenski je uoči sastanka rekao kako je u noćašnjim ruskim napadima na Harkiv ubijeno sedam ljudi među njima i dijete od godinu i pol.

Donald Trump izjavio je uoči sastanka s europskim čelnicima i ukrajinskim predsjednikom Zelenskim da povratak Krima ili ulazak Ukrajine u NATO nisu na stolu u pregovorima s Rusijom za postizanje mira.

Zelenski, Trump i Putin već ovaj tjedan?

Europski diplomati dobili su uputu od svojih američkih kolega da budu u pripravnosti za mogući trilateralni sastanak Donalda Trumpa, Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina koji bi se mogao održati kasnije ovog tjedna, ovisno o ishodu današnjih pregovora, doznaje Sky News.

Prema dogovoru američkih i europskih saveznika, sastanak bi se trebao održati u Europi. Zelenski i Trump preferiraju Rim, posebno Vatikan, a Putinu je draga Ženeva.