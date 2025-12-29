Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
o miru u Gazi

U Mar-a-Lago stižu kao na traci: Trump se sastaje s Netanyahuom, ovo su teme

Piše Hina, 29. prosinca 2025. @ 09:32 komentari
Donald Trump i Benjamin Netanyahu
Donald Trump i Benjamin Netanyahu Foto: Associated Press
Trumpov mirovni plan za Gazu poziva Izrael da se povuče iz enklave, a Hamas da položi oružje i da se odrekne vladavine u Pojasu Gaze.
Najčitanije
  1. Prosvjed u Srbiji - 2
    "Raspiši pobjedu"

    Tisuće na ulicama, na više od 500 lokacija prikupljaju se potpisi: "Učinili su ono što mi nismo uspjeli"
  2. Harmonikaši - 3
    Zabrane i ukusi

    Dvostruka mjerila: "Ako su romski trubači problem, kako to da se onda na sam blagdan na Velesajmu sviraju cajke?"
  3. Bolnica - 1
    Intenzivno širenje

    Sve je više oboljelih, zbog komplikacija pune su bolnice. Liječnici upozoravaju: "Vrhunac će tek doći"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Užas na farmi u Vojvodini: Ubijeni muškarac zavezan za stup, lice izudarano do neprepoznatljivosti
uhićena dvojica
Užas u susjedstvu! Ubijeni muškarac nađen zavezan za stup, lice izudarano do neprepoznatljivosti
Željko Kerum izašao iz zatvora
U zatvoru za blagdane
FOTO Kerum izašao iz zatvora: "Pozdravljam svoje kolege iz ćelije"
Prognostičari otrkili kakvo nas vrijeme očekuje za doček
PROMJENA VREMENA
Stiže veliki preokret! Evo kakvo vrijeme dolazi s početkom nove godine
Uličnim sviračima iz Srbije otkazan boravak u Republici Hrvatskoj
Ulični svirači
Policija protjerala trubače u Srbiju: Dobili zabranu ulaska i boravka u RH
Sabor: Mostovac Marin Miletić zastupnik je s najviše javljanja
(ne)aktivni
Objavljena saborska lista: Dvojica prekaljenih zastupnika neugodno iznenadila
Tragedija na poznatom skijalištu: Dječak umro nakon što mu se ruka zaglavila u pokretnoj traci
stravična nesreća
Tragedija na poznatom skijalištu: Dječak umro nakon što mu se ruka zaglavila u pokretnoj traci
Studenti u blokadi prikupljaju potpise građana: Odazvale se tisuće
"Raspiši pobjedu"
Tisuće na ulicama, na više od 500 lokacija prikupljaju se potpisi: "Učinili su ono što mi nismo uspjeli"
Trubači diljem Hrvatske suočavali se sa zabranama
Zabrane i ukusi
Dvostruka mjerila: "Ako su romski trubači problem, kako to da se onda na sam blagdan na Velesajmu sviraju cajke?"
Raste broj oboljelih od gripe
Intenzivno širenje
Sve je više oboljelih, zbog komplikacija pune su bolnice. Liječnici upozoravaju: "Vrhunac će tek doći"
Viralni trenutak zajedničke konferencije Trumpa i Zelenskog
neprocjenjivo!
VIDEO Trump šokirao izjavom, kamere uhvatile što je Zelenski radio
Strašna tragedija, muškarac poginuo
Tragedija u susjedstvu
Poginuo dok se vraćao iz lova: Metak ispalio iz puške i pogodio ga u vrat
Trump i Zelenski nakon sastanka: "Mirovni plan od 20 točaka je 90 posto dogovoren"
Rat u Ukrajini
Dvojica predsjednika nakon sastanka: "Postoje još dva vrlo teška pitanja"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Studenti u blokadi prikupljaju potpise građana: Odazvale se tisuće
"Raspiši pobjedu"
Tisuće na ulicama, na više od 500 lokacija prikupljaju se potpisi: "Učinili su ono što mi nismo uspjeli"
Trubači diljem Hrvatske suočavali se sa zabranama
Zabrane i ukusi
Dvostruka mjerila: "Ako su romski trubači problem, kako to da se onda na sam blagdan na Velesajmu sviraju cajke?"
Raste broj oboljelih od gripe
Intenzivno širenje
Sve je više oboljelih, zbog komplikacija pune su bolnice. Liječnici upozoravaju: "Vrhunac će tek doći"
show
Petar Buljan iznenadio publiku u Areni Zagreb govorom o vjeri na Thompsonovu koncertu
''nemirno je srce naroda''
Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu
Toksičan odnos Bridgitte Bardot i jedinog sina kojeg je imala
Šokirala izjavom
''Sretnija bih bila da sam rodila psa'': Francuska ikona nikad nije prihvatila jedinog sina
Maja Šuput zapalila Zadar, a iz prvog reda bodrio ju je markantni Šime Elez
svi ih prate
Svi su gledali u njega, a on samo nju: Markantni Šime dopratio Maju Šuput na koncert
zdravlje
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Alarmantni rezultati nove studije
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Imate problema s bubrezima? Novo istraživanje otkriva zabrinjavajuću vezu s mozgom
Znanstvenici upozoravaju
Imate problema s bubrezima? Novo istraživanje otkriva zabrinjavajuću vezu s mozgom
Puder, rumenilo, sjenilo … i azbest? Što stoji iza kontroverzne odluke FDA-e
Talk pod povećalom
Puder, rumenilo, sjenilo … i azbest? Što stoji iza kontroverzne odluke FDA-e
zabava
"To je policija kakvu volimo i želimo": Prizor iz Splita oduševio gledatelje
Bravo!
"To je policija kakvu volimo i želimo": Prizor iz Splita oduševio gledatelje
Vozači doživjeli šok kad su se vratili na parkiralište, baš svaki auto je oštećen
Jao…
Vozači doživjeli šok kad su se vratili na parkiralište, baš svaki auto je oštećen
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
Urnebesno
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
tech
Kinezi su na pragu otkrića koje bi "stealth" tehnologiju moglo okrenuti naglavačke
Super pametan materijal
Kinezi su na pragu otkrića koje bi "stealth" tehnologiju moglo okrenuti naglavačke
Kinezi pokazali da mogu i to: Od običnog teretnog broda napravili modularan ratni brod naoružan poput razarača
Zapad opet šokiran
Kinezi pokazali da mogu i to: Od običnog teretnog broda napravili modularan ratni brod naoružan poput razarača
VIDEO Ako dobro uprete oči na jagodici ovog prsta vidjet ćete nešto čudesno
Dakle, i to je sad moguće
VIDEO Ako dobro uprete oči na jagodici ovog prsta vidjet ćete nešto čudesno
sport
Rezultat s afričkog prvenstva donio loše vijesti za Dinamo
ALI, OČEKIVANE VIJESTI
Rezultat s afričkog prvenstva donio loše vijesti za Dinamo
Pomlađena Hrvatska srušila Makedoniju u prvom krugu priprema za Europsko prvenstvo
Bravo!
Pomlađena Hrvatska oduševila na početku priprema za EP: Briljiralo neočekivano ime
Girona opalila pljusku Livakoviću za odlazak: Ovo je potpuno poniženje!
NIJE TO ZASLUŽIO
Girona opalila pljusku Livakoviću za odlazak: Ovo je potpuno poniženje!
tv
MasterChef: Pobjeda koja je ostavila itekako gorak okus u ustima! "Uopće mi ovo nije nagrađujuće!"
ŠOK
Pobjeda koja je ostavila itekako gorak okus u ustima! "Uopće mi ovo nije nagrađujuće!"
MasterChef: Ljutiti chef Mario postavio je samo jedno pitanje: "Gdje je umak?!"
STRES!
Ljutiti chef Mario postavio je samo jedno pitanje: "Gdje je umak?!"
MasterChef: Selma Karić u intervjuu za novatv.hr nakon eliminacije iz MasterChef kuhinje
PRIJATELJSTVO!
Selma nakon odlaska iz natjecanja otkrila: "Što MasterChef sastavi, to nitko ne rastavi!"
putovanja
Gotovo uz glavnu cestu: Tajni bunker JNA za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
U odličnom stanju
Gotovo uz glavnu cestu: Ogromni tajni bunker JNA-a za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Lako?
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Jelo za sebe ili prilog za bogove: Recept za složenac od dvaput pečenog krumpira
Raskošno
Jelo za sebe ili prilog za bogove: Recept za složenac od dvaput pečenog krumpira
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Austrijski milijarder i bivši vlasnik Pornhuba zainteresiran za imovinu Lukoila
neočekivan kupac
Austrijski milijarder i bivši vlasnik Pornhuba zainteresiran za imovinu Lukoila
Francusko skijalište nudi besplatno skijanje cijelu zimu. Evo zašto
Eksperiment
Francusko skijalište nudi besplatno skijanje cijelu zimu. Evo zašto
lifestyle
Ženska imena inspirirana bojama
Lijepa i zvučna
10 prekrasnih imena za djevojčice koja su inspirirana – bojama
Zagreb špica: Longchamp Le Pliage torba u street style izdanju
KULTNI MODEL
Šik djevojka s obožavanom torbom koju u Zagrebu viđamo na svakom koraku
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Alarmantni rezultati nove studije
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
sve
Petar Buljan iznenadio publiku u Areni Zagreb govorom o vjeri na Thompsonovu koncertu
''nemirno je srce naroda''
Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu
Toksičan odnos Bridgitte Bardot i jedinog sina kojeg je imala
Šokirala izjavom
''Sretnija bih bila da sam rodila psa'': Francuska ikona nikad nije prihvatila jedinog sina
Maja Šuput zapalila Zadar, a iz prvog reda bodrio ju je markantni Šime Elez
svi ih prate
Svi su gledali u njega, a on samo nju: Markantni Šime dopratio Maju Šuput na koncert
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene