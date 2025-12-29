U Mar-a-Lago stižu kao na traci: Trump se sastaje s Netanyahuom, ovo su teme

Američki predsjednik Donald Trump trebao bi se u ponedjeljak, na sastanku s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, založiti za napredak u zastoju u prekidu vatre u Gazi, a razgovori će uključiti i ​​zabrinutost Izraela zbog Hezbolaha u Libanonu i Iranu.

Netanyahu je ranije ovoga mjeseca rekao da ga je Trump pozvao na razgovore, dok ​Washington želi uvesti prijelaznu upravu i međunarodne sigurnosne snage u Pojasu Gaze.

Trump je rekao da bi se uskoro mogao sastati s izraelskim vođom, ali Bijela kuća nije potvrdila detalje.

Netanyahu, koji bi trebao posjetiti Trumpov klub Mar-a-Lago, rekao je 22. prosinca da očekuje da će razgovori obuhvatiti drugu fazu prekida vatre u Gazi, kao i Iran i Libanon.

Washington je posredovao u primirjima na sva tri fronta, ali Izrael je oprezan prema svojim neprijateljima, koji obnavljaju snage nakon što su znatno oslabljene u ratu.

Trumpov mirovni plan za Gazu poziva Izrael da se povuče iz enklave, a Hamas da položi oružje i da se odrekne vladavine u Pojasu Gaze.

Američki državni tajnik Marco Rubio prošlog je tjedna izjavio da Washington želi da uprava predviđena Trumpovim planom – Odbor za mir i tijelo sastavljeno od palestinskih tehnokrata – uskoro bude uspostavljena kako bi upravljala Gazom, prije raspoređivanja međunarodnih sigurnosnih snaga koje je odobreno rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a od 17. studenog.

No Izrael i Hamas međusobno se optužuju za kršenja dogovora i ne čine se bliže prihvaćanju koraka koji su predviđeni u sljedećoj fazi mirovnog plana.

Hamas, koji je odbio razoružati se i nije vratio posmrtne ostatke posljednjeg izraelskog taoca, ponovno uspostavlja svoju kontrolu, dok su izraelske trupe i dalje ukorijenjene na otprilike polovici teritorija.

Izrael je naznačio da će, ako se Hamas ne razoruža mirno, nastaviti vojnu akciju kako bi ga natjerao da to učini.

Iako su borbe jenjale, nisu u potpunosti prestale. Primirje je službeno započelo u listopadu, no izraelski napadi ubili su više od 400 Palestinaca – većinom civila, prema zdravstvenim dužnosnicima Gaze – a palestinski militanti ubili su tri izraelska vojnika.

U Libanonu je primirje, koji je podržao SAD, dogovoreno u studenom 2024., okončalo više od godinu dana borbi između Izraela i Hezbolaha te zahtijevalo razoružanje moćne šijitske skupine koju podržava Iran.

Dok je Libanon izjavio da nije u mogućnosti dovršiti misiju razoružanja Hezbolaha u roku do kraja godine, skupina se oduprla pozivima da položi oružje.

Izrael tvrdi da je napredak djelomičan i spor te da izvodi gotovo svakodnevne napade u Libanonu, za koje kaže da imaju za cilj spriječiti obnovu Hezbolaha.

Iran, koji je u lipnju vodio 12-dnevni rat s Izraelom, prošlog je tjedna izjavio da je ovog mjeseca drugi put proveo raketne vježbe. Netanyahu je rekao da Izrael ne traži sukob s Iranom, ali da je upoznat s izvješćima i rekao je da će s Trumpom pokrenuti pitanje aktivnosti Teherana.

Trump je u lipnju naredio američke napade na iranske nuklearne lokacije, ali je od tada pokrenuo mogućnost sporazuma s Teheranom.