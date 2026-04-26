Oglasio se Trump: "Do ovog ne bi došlo da smo izgradili veliku i sigurnu dvoranu"

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se nakon pucnjave na svečanosti kojoj je prisustvovao u Washingtonu. Odlučio je incident iskoristiti kako bi "progurao" svoje planove za izgradnju kontroverzne velike plesne dvorane uz Bijelu kuću.

Do pucnjave je došlo u subotu navečer, na okupljanju Udruge dopisnika Bijele kuće, a dvorani hotela Hilton bili su i mnogi članovi Trumpovog kabineta i drugi visoki dužnosnici administracije.

"Ono što se dogodilo sinoć upravo je razlog zašto su naša velika vojska, Tajna služba, policija i, iz različitih razloga, svaki predsjednik u posljednjih 150 godina, ZAHTIJEVALI da se na području Bijele kuće izgradi velika, sigurna i zaštićena plesna dvorana. Ovaj se događaj nikada ne bi dogodio s vojno strogo povjerljivom plesnom dvoranom koja je trenutno u izgradnji u Bijeloj kući. Ne može se izgraditi dovoljno brzo! Osim što je lijepa, opremljena je svakom sigurnosnom značajkom najviše razine koje postoje. Uz to nema prostorija iznad u kojima bi se mogle nalaziti neosigurane osobe koje bi mogle prodrijeti unutra i nalazi se unutar ograda najsigurnije zgrade na svijetu, Bijele kuće", poručio je Trump.

"Ta smiješna tužba vezana uz dvoranu, koju je podnijela žena koja je šetala psa, a koja nema apsolutno nikakvu pravnu osnovu za takvu tužbu, mora se odmah odbaciti. Ništa ne smije ometati njezinu izgradnju, koja je unutar proračuna i znatno ispred planiranog roka!!!", dodao je.