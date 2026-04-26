Mještani strahuju za svoje domove: "Nije ih briga kako ćemo živjeti, ovo podsjeća na Auschwitz"

Dok jedni u projektu megafarme pilića vide razvoj i priliku, drugi strahuju za zdravlje, okoliš i vlastiti opstanak.

Između obećanja investitora i zabrinutih mještana, otvara se pitanje - kakva budućnost čeka hrvatska sela i tko o njoj odlučuje?

U večerašnjem Pozivu stiže priča o megafarmama kojima mještani Apatije i Legrada pokušavaju zatvoriti vrata vlastitih dvorišta.

"Naše selo će se opustošiti uslijed tih mirisa i smrada, to nitko neće htjeti tu živjeti. Nije ih briga za nas, kako ćemo tu dalje živjeti. Osjećaj je jadan", rekao je Davorin Međimorec.

"Te barake me malo podsjećaju na Auschwitz... To me zastrašuje ustvari. Ovo je tipičan slučaj kolonijalnog ponašanja moćnih i bogatih - da ostave smetlište nemoćnima i jadnijima", rekao je Toni Franović iz Legrada.

