Tiha blokada: Kina bi mogla preuzeti kontrolu nad drugom državom bez rata

Dok se svjetska pozornost godinama fokusira na mogućnost kineske vojne invazije na Tajvan, sve je više analitičara koji upozoravaju da bi stvarni scenarij mogao izgledati znatno drugačije — i daleko suptilnije.

Umjesto projektila i ratnih brodova, kriza bi mogla započeti “rutinskim” potezima: kineske vlasti uvele bi carinske kontrole nad brodovima i zrakoplovima koji ulaze i izlaze iz Tajvana. Formalno, Peking bi tvrdio da samo provodi vlastite zakone. U praksi, to bi značilo preuzimanje kontrole nad tajvanskom trgovinom i prometom.

Takav potez ne bi bio klasična blokada. Roba i ljudi mogli bi i dalje cirkulirati — ali pod kineskim uvjetima. Ključne stvari, poput oružja ili strateških tehnologija, bile bi blokirane. Tajvan bi se postupno našao u situaciji u kojoj ne može samostalno upravljati vlastitom ekonomijom, piše Foreign Affairs.

Za međunarodne kompanije izbor bi bio jasan: poslušati ili riskirati zapljenu imovine i gubitak osiguranja. Većina bi se prilagodila novim pravilima, čime bi Kina de facto uspostavila kontrolu bez ispaljenog metka.

SAD pred dilemom

Ovakav razvoj događaja stavio bi Sjedinjene Države pred ozbiljan izazov. Reagirati znači riskirati eskalaciju i globalni ekonomski šok. Ne reagirati znači dopustiti Kini da postupno slomi Tajvan.

Problem je što takve mjere ne predstavljaju otvoreni čin rata. Opskrbni lanci ne bi odmah pukli, a globalna ekonomija nastavila bi funkcionirati — barem privremeno. Upravo ta “siva zona” čini kinesku strategiju posebno opasnom.

Globalne posljedice

Kriza oko Tajvana ne bi ostala lokalna. Financijska tržišta mogla bi reagirati panikom, investitori bi povlačili kapital, a osiguravatelji bi prestali pokrivati ključne pomorske rute. Čak i mali poremećaji u proizvodnji poluvodiča mogli bi izazvati globalne potrese.

Istodobno, zemlje poput Japana, Južne Koreje i Filipina postale bi ranjive na slične pritiske. Kina bi time mogla postupno preoblikovati regionalni poredak — bez formalnog rata.

Nespremnost Zapada

Unatoč godinama priprema za vojni sukob, SAD i saveznici nemaju jasnu strategiju za ovakav scenarij. Nedostaju koordinirani ekonomski planovi, protokoli za komunikaciju s tržištima i konkretni planovi za opskrbu Tajvana u uvjetima izolacije.

Dodatni izazov predstavlja i pitanje evakuacije stranih državljana, koje bi moglo izazvati paniku i dodatno destabilizirati situaciju.

Strategija odvraćanja

Stručnjaci zato zagovaraju sveobuhvatan pristup: jačanje političkih i ekonomskih veza s Tajvanom, razvoj vojnih sposobnosti prilagođenih novim prijetnjama te postupno smanjivanje ovisnosti o Kini.

Cilj nije samo spriječiti rat, nego i samu krizu. Ključna poruka Pekingu mora biti da bi svaki pokušaj pritiska na Tajvan imao visoku cijenu — ne samo vojnu, nego i ekonomsku i političku.

Borba bez metaka

U konačnici, scenarij koji se nazire nije klasičan sukob velikih sila, već dugotrajno nadmetanje u kojem se granica između mira i rata briše.

Ako do krize dođe, možda neće biti jasnog početka — ali bi njezine posljedice mogle promijeniti globalni poredak.