Sve je bilo namješteno? Mađarski stručnjaci tjednima upozoravali na "insceniranu operaciju" uoči presudnih izbora

Mađarski premijer Viktor Orbán sazvao je hitan sastanak Nacionalnog vijeća za obranu nakon što je u blizini plinovoda kojim ruski plin stiže u Mađarsku pronađen eksploziv.

Otkriće u pograničnom području susjedne Srbije događa se u trenutku kada Orbánova stranka ozbiljno zaostaje u anketama uoči ključnih izbora sljedeće nedjelje.

Oporbeni čelnik Péter Magyar optužio ga je za "širenje panike" koje, kako tvrdi, orkestriraju ruski savjetnici, samo nekoliko dana nakon što su sigurnosni stručnjaci upozorili na moguću operaciju "pod lažnom zastavom" za koju bi se mogla okriviti Ukrajina.

Orbán, saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, od početka sveobuhvatne invazije na Ukrajinu opire se pozivima Europske unije da odustane od uvoza ruske energije.

Posljednjih tjedana mađarski sigurnosni stručnjaci upozoravali su na mogućnost inscenirane operacije, bilo na mađarskom bilo na srpskom teritoriju, s ciljem da se izazove dovoljno simpatija prema Orbánu kako bi njegova stranka Fidesz pobijedila na izborima - ili da mu se pruži izgovor za proglašenje izvanrednog stanja te odgodu ili otkazivanje glasanja.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, blizak Orbánov saveznik, obavijestio je mađarskog premijera o otkriću u nedjelju ujutro.

Mađarska godišnje preko tog plinovoda prima između pet i osam milijardi prostornih metara ruskog plina, a upravo o tom plinovodu i Mađarska i Slovačka ovise kada je riječ o ruskom plinu, piše BBC.

Bálint Pásztor, predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara i još jedan važan Orbánov saveznik, napisao je na Facebooku: "Ako istraga pokaže da ipak nismo bili primarna meta, nego mađarski opskrbni pravci, onda je još jasnije da je teroristički napad bio planiran s ciljem rušenja Viktora Orbána".

Fidesz je neprijateljski odnos prema Ukrajini pretvorio u jedan od temelja svoje izborne kampanje.

Plakat Viktora Orbana Foto: Afp

Na predizbornim skupovima Orbán poručuje pristašama da su niske cijene grijanja i goriva u Mađarskoj moguće samo zahvaljujući jeftinoj ruskoj nafti i plinu, koji u zemlju stižu cjevovodima - nafta preko Ukrajine, a plin preko Balkana.

Orbán tvrdi da osovina "Kijev-Bruxelles-Berlin" kuje zavjeru kako bi Mađarskoj uskratila jeftino rusko gorivo i na predstojećim izborima nametnula svog "marionetskog" premijera Magyara. Orbán također tvrdi da bi vlada stranke Tisza uvukla Mađarsku u europski rat protiv Rusije.

Orbán je već optužio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za uvođenje "naftne blokade" Mađarskoj, jer od kraja siječnja ruska nafta više ne stiže plinovodom Družba, koji prolazi kroz ukrajinski teritorij.

Ukrajina tvrdi da je plinovod oštećen u ruskom napadu te da bi ponovno trebao biti u funkciji sredinom travnja.