Napokon stižu prave ljetne temperature, ali nemojte previše planirati: Meteorolozi otkrili kada stiže novo osvježenje

Još jedna lipanjska kiša je iza nas, a tek smo na početku mjeseca. Sljedećih dana vrijeme će biti sunčanije, atmosfera mirnija, a temperatura ponovno u porastu. Naravno, u ovom dijelu godine, dnevne nestabilnosti su česta pojava, osobito u gorju gdje će ih upravo biti u danima pred nama. Međutim, što se tiče značajnije promjene vremena, mirni smo barem do sredine tjedna, što je za lipanj sasvim u redu.

Temperatura će se već u nedjelju ponegdje ponovno približiti 30 stupnjeva, sunca će biti dosta, a takvo vrijeme će povoljno djelovati na naše zdravlje i biti poticajno za boravak na otvorenom, u prirodi i na moru. I oni osjetljivi na promjene vremena, kojih je u proteklom tjednu bilo nekoliko, sad bi trebali osjetiti olakšanje. Još uvijek nije prevruće, a svijetli dio dana još dva tjedna se produljuje pa i ove duge dane valja dobro iskoristiti.

Pred nama je većinom sunčano nedjeljno jutro. U kopnenom području mjestimice može biti kratkotrajne magle. Vjetar na kopnu slab, na moru ponegdje uz obalu burin, no većinom će puhati sjeverozapadnjak. Bit će ugodno, u unutrašnjosti uz temperaturu oko 13, 14 stupnjeva, u gorju 10-ak, dok se na Jadranu očekuje većinom 17 ili 18.

Tijekom dana pretežno sunčano. U kopnenom području mjestimice i umjeren dnevni razvoj oblaka. Navečer na sjeveru stoji mala mogućnost za pljusak. Danju dosta toplo, temperatura će biti od 27 do 29 stupnjeva.

Pretežno sunčano očekuje i istočni dio naše zemlje. I u Slavoniji, Baranji i Srijemu uz sunce će biti umjerenog razvoja oblaka, no zadržat će se suho. Vjetar slab, temperatura ugodna: 27 ili 28 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj je lokalno moguć i poneki pljusak, mada će i ovdje u nedjelju biti dosta sunčanog vremena. Sunčano će prevladavati i na sjevernom Jadranu. Na moru će poslijepodne puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Navečer podno Velebita bura. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj od 22 do 25, a na sjevernom Jadranu od 25 do 28 stupnjeva.

Sunčano će biti i u Dalmaciji. 30 u hladu očekuje se mjestimice na našem jugu. Puhat će većinom slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak, a na sjeveru regije navečer bura.

Temperatura mora je većinom malo iznad 20 stupnjeva, što je dovoljno za kupanje, no mnogima još možda i nije najugodnije. No sljedećih dana i more bi trebalo postati mrvicu toplije.

UV indeks će sutra biti visok ili vrlo visok.

Vrijeme idućih dana

Prva polovica novog tjedna donosi nam većinom sunčano, vrlo toplo i pomalo vruće vrijeme. Danju umjeren razvoj oblaka, no rijetko i mogućnost za ljetni pljusak, uglavnom u gorju. U utorak prema kraju dana oblačnije, dok bi srijeda mogla već donijeti sporadične pljuskove u unutrašnjosti, ali i nižu temperaturu i osvježenje.

I na Jadranu će biti najvećim dijelom sunčano. Puhat će uglavnom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na sjevernom dijelu, podno Velebita ujutro i bura. Bit će sve toplije, a osobito u Dalmaciji i vruće. Temperatura će lokalno i preko 30 stupnjeva. U srijedu jugo najavljuje promjenu i osvježenje koje će stići s burom u drugoj polovici tjedna.

Dakle, sunčano, vrlo toplo i vruće do srijede, a potom prolazna promjena i osvježenje sredinom tjedna. Vrijeme prema vikendu još nije trajno zapisano u kartama, nije posve sigurna prognoza za kraj tjedna, pa ćemo to ostaviti za naše iduće izvještaje. Nemojte ni vi ništa toliko unaprijed planirati ako vam je vrijeme bitno.