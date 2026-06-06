Gradu prijeti katastrofa sa smećem usred sezone, radnici postavili strogi ultimatum: "Ne odstupamo ni milimetra"

Posjet direktora vozačima zadarske komunalne tvrtke koji su najavili bojkot, trebao je smiriti tenzije.

"Snimaj slobodno. Ne odstupamo ni milimetra i držimo obranu. A vi se odlučite što ćete i kako ćete", rekao je jedan od radnika.

Otpad u Zadru - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Nezadovoljni uvjetima rada, malim plaćama i ignoriranjem gradonačelnika Šime Erlića - radnicima Čistoće je prekipjelo.

"Prvo želimo čuti njegovo mišljenje. Reći njemu neke informacije koje znamo, a vjerujemo da on ne zna", izjavio je jedan od radnika.

Uprava Čistoće, ali i sam Erlić pozivaju se na dogovor sa sindikatima prema kojem su plaće zaposlenima od 1. lipnja povećane za 17 posto.

Otpad u Zadru - 6 Foto: DNEVNIK.hr

"Jedini ovlašteni pregovarač u ime radničkog kolektiva ispred Čistoće je sindikat i mi nismo htjeli samo zbog tog razloga povrijediti taj odnos jer ne možeš dogovoriti jedno s jednima, s radnicima, s pojedincima iz firme, a drugo sa sindikatom koji zastupa sveukupno radnike", izjavio je Erlić, zadarski gradonačelnik.

Ali pobunjeni vozači tvrde - to povećanje nije dovoljno. Ovako je o plaćama jučer govorio njihov šef.

"Plaće djelatnika vozača se kreću od 1600 do 1950 eura neto", kazao je John Ivan Krstičević, direktor Čistoće Zadar.

Otpad u Zadru - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Deseci njih danas ga oči u oči demantiraju.

"To je nama malo. Ta povišica nama ne znači ništa. Vi ste jučer izjavili u novinama i medijima kolike plaće imamo. Mi tolike plaće nemamo!", poručio je jedan od pobunjenih vozača.

Nakon razgovora s direktorom, vozači kamiona Čistoće od bojkota su odustali. Do srijede su dali rok gradonačelniku Erliću da s njima sjedne za stol i posluša njihove probleme i zahtjeve.

Otpad u Zadru - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Erlić spušta loptu.

"Ja sam sad u komunikaciji cijelo vrijeme, cijeli vikend ću biti s direktorom Čistoće i vjerujem da ćemo iznaći neki format kako da razgovaramo s njima", izjavio je Šime Erlić, zadarski gradonačelnik.

Ako do sastanka ne dođe, komunalci uvjeravaju - kamioni će stati.