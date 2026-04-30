Vučić objavio moguće datume izbora u Srbiji: Jedan raniji od očekivanog

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je u četvrtak navečer će izbori biti ili 12. srpnja ili u razdoblju od listopada pa do kraja studenoga.

"Sve vam je u narednih šest i pol mjeseci najkasnije, a možda i za dva i pol mjeseca", rekao je Vučić za televiziju Pink i ponovio da će se voditi državnim razlozima.

Dodao je da vjeruje da će izbori biti demokratski i da će Skupština Srbije usvojiti sve preporuke za izborne uvjete koje je dao Ured OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), kao i stav Venecijanske komisije o pravosuđu, piše Nova.rs.

Srpski predsjednik rekao je da je država zbog smanjenja trošarina kako bi ublažila cijenu goriva i rast troškova, do sada izgubila oko 100 milijuna eura.

"Ako se ovako nastavi imat ćemo ogromno 'krvarenje'. Uspjeli smo držati stopu javnog duga na 45 podsto BDP-a, što je upola manje nego kod najmoćnijih europskih zemalja", rekao je Vučić.

Dodao je da "neće uništavati stadard građana povećanjem cijena goriva", ali da ne garantira da će "sve biti idealno ako se ovako nastavi".

Naveo je da se i sada izvozi benzin jer ima viška, pa je odobreno 12.000 tona za plasman u Bosnu i Hercegovinu. Očekuje da će se problem vlasništvom Naftne industrije Srbije riješiti do 22. svibnja.