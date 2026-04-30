Vučić objavio moguće datume izbora u Srbiji: Jedan raniji od očekivanog

"Sve vam je u narednih šest i pol mjeseci najkasnije, a možda i za dva i pol mjeseca", rekao je Vučić za televiziju Pink i ponovio da će se voditi državnim razlozima.
Dodao je da vjeruje da će izbori biti demokratski i da će Skupština Srbije usvojiti sve preporuke za izborne uvjete koje je dao Ured OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), kao i stav Venecijanske komisije o pravosuđu, piše Nova.rs.
Srpski predsjednik rekao je da je država zbog smanjenja trošarina kako bi ublažila cijenu goriva i rast troškova, do sada izgubila oko 100 milijuna eura.
"Ako se ovako nastavi imat ćemo ogromno 'krvarenje'. Uspjeli smo držati stopu javnog duga na 45 podsto BDP-a, što je upola manje nego kod najmoćnijih europskih zemalja", rekao je Vučić.
Dodao je da "neće uništavati stadard građana povećanjem cijena goriva", ali da ne garantira da će "sve biti idealno ako se ovako nastavi".