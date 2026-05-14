VIDEO Kaos u Srbiji: Pokušao probiti blokadu pa udario umirovljenika, drugi muškarac motikom napao prosvjednike

Beogradska policija u četvrtak je privela i za pokušaj teškog ubojstva osumnjičila vozača nakon što je autom pokušao probiti blokadu raskrižja kod Pravnog fakulteta kojom se svakodnevno odaje počast poginulima u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru.

U priopćenju MUP navodi da je uhićen M. S. (41), koji je automobilom udario muškarca starog 90 godina, a određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju.

Jedan student, sudionik blokade, odveden je u policiju na obavijesni razgovor. Ozlijeđeni je, prema tvrdnjama beogradskih medija, prevezen u bolnicu s prijelomom bedrene kosti.

Studenti u blokadi zatražili su od Radiotelevizije Srbije da u dnevniku objavi snimku napada na okupljene građane ispred Pravnog fakulteta u Beogradu. Najavili su da će se u 18 sati okupiti ispred Pravnog fakulteta, odakle će nakon toga krenuti prema RTS-u.

🚨Током 16 минута тишине је дошло до инцидента у којем је возач аутомобила регистарских таблица BG1070SV најпре ошамарио једног студента, а потом колима ударио човека старог скоро 90 година који је стајао на раскрсници током одавања поште. pic.twitter.com/CeENvkdvJP — Правни у блокади (@blokadapravni) May 14, 2026

Policija u priopćenju tvrdi da se incident dogoditio "tijekom neprijavljenog javnog okupljanja", i da je "opel astrom" , nakon verbalne rasprave vozač M. S. probio blokadu vožnjom unatrag te na pješačkom prijelazu udario i ozlijedio muškarca (1936).

Osim ovog, dogodio se novi pokušaj gaženja građana koji su bili kod Pravnog fakulteta. Prema riječima studenta koji je bio svjedok događaja, jedan je čovjek ubačen u vozilo Hitne pomoći, a kako navodi, riječ je o osobi koja je prethodno izvadila šipku prema okupljenim građanima.

Isti je čovjek, izvijestio je N1, prošle godine sudjelovao u incidentu na Vračaru, gdje je motkom prijetio ljudima na ulici.

Još jedan pokušaj gaženja. Čovek je izvadio i motku kojom je udarao studente pic.twitter.com/O5li7YHl9o — Luka Pesic (@LukaPes13010586) May 14, 2026

Niz napada

Ovaj je slučaj jedan u nizu sličnih pokušaja probijanja komemorativnih blokada nakon što se dosad u više navrata nekoliko vozača zalijetalo na sudionike.

U tom nasilju teško je ili lakše ozlijeđeno nekoliko prosvjednika, a srbijansko pravosuđe vodi još najmanje dva kaznena postupka za pokušaje ubojstva dvije studentice i nekoliko članova Beogradske filharmonije.

U valu protuvladnih prosvjeda potaknutih novosadskom tragedijom, za koju veći dio javnosti optužuje vlast zbog koruptivnih poslova i loše izvedenih radova na rekonstrukciji željezničkog kolodvora, od prosinca 2024. zabilježeni su brojni incidenti, često ohrabreni tolerantim porukama vlasti da studentski pokret pokušava prosvjedima provesti "obojenu revoluciju".

U tom kontekstu, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić pomilovao je skupinu pristaša vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), procesuirane nakon što su u napadu na studente, dok su lijepili pozive na prosvjede, bejzbol palicom slomili čeljust novosadskoj studentici.

Vučić ih je nazvao "junacima" koji su branili prostorije SNS-a, ustvrdivši da "nikom ni sjenu nisu zgazili".