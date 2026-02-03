Sutkinja zaustavila Trumpov plan, u Ministarstvu bijesni: "Posljednju riječ neće imati ona koja donosi zakone s klupe"

Savezna sutkinja u ponedjeljak je blokirala administraciju Donalda Trumpa u pokušaju ukidanja pravne zaštite za više od 350.000 Haićana u SAD-u, čime je spriječena njihova moguća deportacija u zemlju razorenu nasiljem bandi.

Okružna sutkinja Ana Reyes iz Washingtona zaustavila je nastojanje američkog Ministarstva domovinske sigurnosti da ukine privremeni zaštićeni status (TPS) Haitija. Odluka je trebala stupiti na snagu u srijedu, unatoč eskalirajućem nasilju koje je raselilo više od 1,4 milijuna ljudi.

Reyes, koju je imenovao bivši demokratski predsjednik Joe Biden, donijela je presudu u kolektivnoj tužbi koju su podnijeli Haićani nastojeći spriječiti administraciju da ih izloži deportaciji ukidanjem njihovog pravnog statusa.

U presudi je navela da je ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem vjerojatno prekršila propisane procedure za ukidanje zaštićenog statusa haićanskih imigranata u SAD-u, kao i pravo na jednaku zaštitu prema Petom amandmanu američkog Ustava.

"Tužitelji tvrde da je ministrica Noem unaprijed odlučila o ukidanju statusa i to učinila zbog neprijateljskog stava prema nebijelim imigrantima. To se čini vrlo vjerojatnim", napisala je Reyes.

Odvjetnički ured koji zastupa tužitelje pozdravio je odluku, ističući da je Haiti i dalje iznimno opasan.

"Ova presuda prepoznaje ozbiljne rizike s kojima bi se suočili haićanski nositelji TPS-a ako bi bili prisiljeni vratiti se te osigurava da mogu ostati u Sjedinjenim Državama, kako je to zakonski propisao Kongres, nastaviti svoje živote, doprinijeti svojim zajednicama i uzdržati svoje obitelji", priopćili su.

TPS je dostupan osobama čija je matična zemlja pogođena prirodnom katastrofom, oružanim sukobom ili drugim izvanrednim događajem. Migrantima koji ispunjavaju uvjete omogućuje radnu dozvolu i privremenu zaštitu od deportacije.

Ministarstvo: TPS uvijek bio zamišljen kao privremena mjera

Ministarstvo domovinske sigurnosti nastojalo je ukinuti taj status za desetak zemalja u sklopu Trumpove politike suzbijanja imigracije, tvrdeći da je TPS uvijek bio zamišljen kao privremena mjera, a ne "de facto program amnestije".

Glasnogovornica ministarstva Tricia McLaughlin naznačila je na društvenim mrežama da će se na presudu uložiti žalba.

"Haitiju je TPS odobren nakon potresa koji se dogodio prije više od 15 godina. Nikada nije bio zamišljen kao de facto program amnestije, ali su ga prethodne administracije tako koristile desetljećima. Privremeno znači privremeno i posljednju riječ neće imati aktivistička sutkinja koja donosi zakone s klupe", napisala je McLaughlin.

Haićanima je TPS prvi put dodijeljen 2010., nakon razornog potresa magnitude 7,0. SAD je više puta produljivao status, posljednji put za vrijeme Bidenove administracije u srpnju 2024.

Tada je status produljen za dodatnih 18 mjeseci, do 3. veljače 2026., uz obrazloženje da Haiti prolazi kroz "istovremene ekonomske, sigurnosne, političke i zdravstvene krize", potaknute djelovanjem bandi i nedostatkom funkcionalne vlade.

Nedugo nakon što je Trump preuzeo dužnost, njegova administracija pokušala je ograničiti tu humanitarnu zaštitu za Haićane u veljači 2025., kada je Noem nastojala skratiti Bidenovo produljenje kako bi status istekao u kolovozu.

Nakon što je savezni sudac u New Yorku u srpnju presudio da Noem nema zakonske ovlasti za to, njezino je ministarstvo u studenom pokrenulo postupak ukidanja statusa TPS-a Haitiju, rekavši da u zemlji više ne postoje "izvanredne i privremene okolnosti" koje bi sprječavale povratak migranata.

UNICEF je u listopadu procijenio da više do šest milijuna ljudi, više od polovice stanovništva, uključujući 3,3 milijuna djece, treba humanitarnu pomoć.