VIDEO Širi se glasina da je Netanyahu mrtav, on objavio video: "Hoćete li izbrojiti koliko imam prstiju?"

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je na društvenim mrežama video da bi opovrgnuo glasine da je ranjen ili ubijen u ratu s Iranom.

Netanyahu je u videu, koji je snimljen u kafiću blizu Jeruzalema, naručio kavu i komentirao glasine o svojoj smrti.

"Umirem za kavom. Umirem za svojim narodom. Kako se ponašaju? Fantastično. Hoćete li izbrojiti koliko imam prstiju?", upitao je te podigao ruke i počeo brojiti prste.

Naime, internetom se proširila tvrdnja da se na snimci njegova nedavnog obraćanja vidi da ima šest prstiju, odnosno da na snimci nije on, nego je napravljena uz pomoć umjetne inteligencije.