U ratu već ubijeno tisuće ljudi, većinom su civili: Među mrtvima i djeca

Među poginulima je najmanje 1319 civila, uključujući 206 djece, izvijestila je aktivistička grupa HRANA, koja je podatke dobila od aktivističke mreže u Iranu, a poziva se i na izvješća zdravstvenog sektora, hitnih službi i zaposlenika civilnog društva.
Prema HRANA-i, ubijeno je 1122 vojnika. Dodatnih 599 smrtnih slučajeva nije se moglo precizno pripisati ni vojsci ni civilnom stanovništvu, kaže se u izvještaju.
U posljednja 24 sata evidentiran je 21 smrtni slučaj. Svi poginuli su civili, a među njima je i jedno dijete, objavila je aktivistička grupa.
Po zadnjim službenim podacima iranskog ministarstva zdravstva u američkim i izraelskim napadima poginulo je ubijeno je 1200 ljudi, a ozlijeđeno ih je oko 10.000.