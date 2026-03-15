U ratu već ubijeno tisuće ljudi, većinom su civili: Među mrtvima i djeca

Više od 3000 ljudi ubijeno je u izraelsko-američkim napadima na Iran, a potvrđeno je da je ubijeno više civila nego vojnog osoblja, prema najnovijim podacima američke mreže za ljudska prava HRANA.

Među poginulima je najmanje 1319 civila, uključujući 206 djece, izvijestila je aktivistička grupa HRANA, koja je podatke dobila od aktivističke mreže u Iranu, a poziva se i na izvješća zdravstvenog sektora, hitnih službi i zaposlenika civilnog društva.

Prema HRANA-i, ubijeno je 1122 vojnika. Dodatnih 599 smrtnih slučajeva nije se moglo precizno pripisati ni vojsci ni civilnom stanovništvu, kaže se u izvještaju.

U posljednja 24 sata evidentiran je 21 smrtni slučaj. Svi poginuli su civili, a među njima je i jedno dijete, objavila je aktivistička grupa.

Po zadnjim službenim podacima iranskog ministarstva zdravstva u američkim i izraelskim napadima poginulo je ubijeno je 1200 ljudi, a ozlijeđeno ih je oko 10.000.