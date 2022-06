Kada je ruski predsjednik Vladimir Putin krajem veljače poslao ruske trupe u Ukrajinu, mnogi su mislili da će invazija biti gotova za nekoliko dana. No, to se nije dogodilo. U petak je stoti dan rata u Ukrajini, a vojni analitičar Robert Barić za DNEVNIK.hr je komentirao dosadašnje ruske uspjehe i neuspjehe.

Nakon nekoliko mjeseci nagomilavanja i poricanja da planira bilo kakvu invaziju ruski predsjednik Vladimir Putin je prije točno sto dana, 24. veljače, poslao ruske trupe u Ukrajinu pod krinkom "specijalne vojne operacije" za "demilitarizaciju i denacifikaciju" te države.

Iako su mnogi analitičari mislili da će invazija biti izvršena u svega nekoliko dana, to se nije dogodilo. Naprotiv, ruski vojnici suočili su se s jakim otporom ukrajinskih snaga.

To potvrđuje i vojni analitičar s Fakulteta političkih znanosti Robert Barić. Za DNEVNIK.hr pojasnio je kako Moskva definitivno nije postigla one ciljeve koje si je zadala na samome početku invazije na Ukrajinu.

"Rušenje režima je propalo i Rusija sada stalno smanjuje svoje ciljeve. Vodi se bitka za Sjeverodoneck nakon neuspjeha šire ofenzive, koja je prvotno trebala ići prema jugu. Ruskim snagama trebala je veća operativna pauza, ali Moskva nije htjela pristati na to", pojasnio je Barić.

Veliki su utjecaj na ruski neuspjeh, kaže nam Barić, imale rasputice, proljetno blato i proljetne kiše.

"Kada je rasputica počela krajem ožujka, ruske snage su se prebacivale prema okupiranim dijelovima Donecka i Luhanska. Onda, kada je počela ofenziva, proljetne kiše su kanalizirale ruske snage na prometnice", pojasnio je Barić.

Vidjelo se, kaže Barić, da su Rusi imali pogreške u probojima te da invazija neće biti onakva kakvom su je mnogi očekivali.

Sjeverodoneck pada?

Vojni analitičar Robert Barić ustvrdio je kako će Sjeverodoneck zasigurno biti zauzet u narednom razdoblju.

"Ukrajina je od početka računala na to. Postoji još uvijek koridor kroz koji se mogu povući. No, ruska strana sada opet ima problem - rijeka Severski Donjec predstavljat će im novu barijeru. Kako će to forsirati, tek ćemo vidjeti", rekao je Barić.

Što se tiče ruskog napretka, Barić je istaknuo kako je Rusima najveći problem taktički uspjeh pretvoriti u operativni uspjeh. Kako kaže, sumnja da će se to dogoditi.

"Ruske i ukrajinske snage sada su već jako iscrpljene. Formiraju se Frankesteinove postrojbe iz nekoliko skupina. Sve britanske procjene govore o tome da skupine imaju po 300 boraca", istaknuo je.

Putinova "čistka"

Za brojne neuspjehe na terenu Putin je ranije okrivio Saveznu sigurnosnu službu i njihovu početnu procjenu. Osim toga, Putin je ranije s pozicije zapovjednika crnomorske flote smijenio Igora Osipova. Zbog propusta na bojištu titulu general-pukovnika prve gardijske tenkovske armije izgubio je Segej Kiselu. Kremlj je ranije potvrdio i da je Valentin Jumašev, zet bivšeg ruskog čelnika Borisa Jeljcina, napustio svoju funkciju savjetnika Vladimira Putina.

Razloge za takvu Putinovu "čistku" vojni analitičar Robert Barić pronalazi u autoritarnim porecima.

"Rijetko tko se usudi proturječiti glavnom šefu. Staljin je imao sve naznake za Barbarossu, u rano proljeće 1941. Dao je smaknuti šefa vojno-obavještajne službe, pa je njegov nasljednik rekao kako je sve u redu. Znamo što se dalje dogodilo", podsjetio je Barić.

Osvrnuvši se na pogrešne procjene FSB-a, Barić je kazao kako su britanske obavještajne službe bile u pravu kada su na početku ruske invazije poručile da je napravljena pogrešna percepcija situacije da bi se udovoljilo Putinu.

"Tada je stajalo uvjerenje da je Zapad nesposoban. Svi su to mislili i sada traže žrtve za neuspjeh", rekao je Barić.

Sankcije se nižu, Rusija bjesni

Kako je ranije odlučeno na izvanrednom samitu Europskog vijeća, Europska unija uvodi šesti paket sankcija Rusiji. Taj paket, među ostalim, uključuje i embargo na rusku naftu. Barić smatra kako bi se takve sankcije mogle pokazati uspješnima.

"One polako smanjuju prihode koje Rusija dobiva od nafte i plina. Sankcije funkcioniraju i one će upropastiti rusku ekonomiju. Pitanje je samo jedinstva Zapada koje remeti Mađarska. Rusija zasad ima sredstava, ali vidjet ćemo kakvo će stanje biti najesen. Čak i njihovi mediji kažu da će se ujesen stanje pogoršati", istaknuo je Barić.

Istovremeno sa sankcijama, u Ukrajinu iz brojnih zemalja, među kojima su Britanija, SAD i Slovačka, pristiže moćno naoružanje.

Zapadne najave daljnje vojne pomoći Kijevu iznjedrile su niz prijetnji iz Kremlja. Iz Kremlja su tako optužili SAD da "dolijeva ulje na vatru", a glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov upozorio je da će sankcije EU-a na rusku naftu pogoditi globalno energetsko tržište.

Na pitanje o tome može li se sukob preliti na druge zemlje sukladno prijetnjama iz Moskve, Barić je za DNEVNIK.hr rekao kako se radi o čistom blefu.

"Pogledajte ruske prijetnje Finskoj kada je najavila ulazak u NATO. Na kraju je rečeno da se time zapravo legalizira ono što postoji. Sve je to propagandna sfera. Putin će napraviti sve da iskoristi podjele na Zapadu koje postoje, posebice zbog Mađarske", pojasnio je Barić.

Uz to, Barić se osvrnuo i na bojazan dijela zapadnih analitičara koji tvrde da bi Putin vrlo lako mogao upotrijebiti nuklearno oružje.

"Sve te prijetnje dio su Putinove taktike da izazove strah i podjele", rekao je.

Pregovori samo "pro forma"

Dosadašnji pregovori između ukrajinske i ruske strane zapeli su na mrtvoj točki. Obje strane uporno tvrde kako "ona druga strana nije za pregovore". Tome svjedoči i ranija izjava glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova.

"Mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine ne napreduju i najvjerojatnije se neće nastaviti nakon "kapitulacije" ukrajinske vojske iz čeličane Azovstal. Vidimo potpuni nedostatak želje ukrajinskih pregovarača za nastavkom ovog procesa", rekao je ranije Peskov.

Da pomaka u pregovorima neće biti, smatra i profesor Barić.

"U ovome trenutku nema šanse za pregovorima. Obje strane će se nastojati popraviti i napraviti novi krug borbenih djelovanja. Pregovori možda od jeseni pa nadalje, a sve što će se sada dogoditi bit će samo 'pro forme'", zaključio je Barić u razgovoru za DNEVNIK.hr.