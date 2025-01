FOTO Jedna kuća ostala je prkosno stajati: Oglasio se vlasnik i otkrio kako je preživjela katastrofalni požar

Na obali Malibua je u velikom požaru koji je uništio dijelove Los Angelesa izgorio niz kuća, ali je jedna ostala stajati. Ta skoro netaknuta vila vrijedna devet milijuna dolara vlasništvo je Davida Steinera, umirovljenog magnata gospodarenja otpadom iz Teksasa i oženjenom ocu troje djece.

Činjenica da je trokatnica ostala stajati, tvrdi Steiner, nije slučajnost niti luda sreća. Kuća je dizajnirana tako da izdrži potrese i ima jako čvrstu konstrukciju, uključujući štukature i kamene zidove, vatrootporni krov i stupove zabijene 15 metara u stijenu ispod da bi izdržala velike valove, budući da se nalazi odmah uz ocean.

"Da budem potpuno iskren s vama, nikada u milijun godina nisam pomislio da će šumski požar preskočiti autocestu Pacific Coast", rekao je za The New York Post te dodao: "Znao sam da će, ako ikada doživimo potres, moja kuća zadnja ostati stajati. Iskreno, nisam ni pomislio za požar. No, štukatura i vatrootporni krov stvarno su dali sve od sebe. To je čudo. Čuda očito nikad ne prestaju."

Požar u Los Angelesu - 7 (Foto: Afp)

Kad je čuo za požare, bio je uvjeren da je i njegova vila stradala jer mu je izvođač radova poslao snimke s TV-a na kojima se vidjelo da vatra guta susjedne kuće i približava se njegovoj.

"Rekao mi je: 'Čini se da je i tvoja gotova'. Ali, onda su me ljudi počeli kontaktirati i govoriti mi da je moja kuća po svim vijestima", ispričao je.

Kaže da ne može to smatrati srećom s obzirom na to da su u požaru mnogi stradali.

"Nisam bio sretan u tom periodu, ali to je samo kuća. Znao sam da je mogu zamijeniti. Ljudski životi su nešto drugo. Ljudi su mi slali da se mole za mene. Rekao sam im da nemaju zašto jer ja mogu izgubiti samo materijalno, a to se može nadomjestiti", zaključio je.

