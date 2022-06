U tijeku je 98. dan rata u Ukrajini. Kremlj je optužio SAD da "namjerno dolijeva ulje na vatru" nakon što je Washington rekao da će Ukrajini opskrbiti napredne raketne sustave. Kremlj je u srijedu upozorio da će sankcije Europske unije na rusku naftu pogoditi globalno energetsko tržište.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

18:15 Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u da zahtjevi Ukrajine prema Zapadu u vezi s opskrbom naprednim raketnim bacačima nadilaze "sve granice i pristojnost" i da su "izravna provokacija".

"Ovo je izravna provokacija s ciljem uvlačenja Zapada u neprijateljstva. Naravno, razumni zapadni političari razumiju te rizike. Ne sve", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare u Saudijskoj Arabiji, prenosi CNN.

18:10 Jens Stoltenberg, glavni tajnik NATO saveza, rekao je da je uloga SAD-a u pomoći Ukrajini bila "neophodna" i da "svakodnevno čini razliku na bojnom polju". Najnoviji paket vojne pomoći pravi je primjer američkog vodstva, dodao je Stoltenberg.

Rekao je da su dodatne trupe koje je razmjestio NATO pokušaj zaustavljanja eskalacije sukoba i uklanjanja "svake pogrešne procjene u Moskvi o spremnosti NATO-a".

Stoltenberg je rekao da je jačanje snaga još jedan dokaz da stvari ne idu na ruku ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Stoltenberg kaže kako će u narednim danima sazvati sastanak u Bruxellesu s visokim dužnosnicima iz Švedske, Finske i Turske kako bi razgovarali o protivljenju Turske pridruživanju Švedske i Finske NATO savezu.

18:05 Ukrajinska vojska je gotovo tri mjeseca branila čeličanu Azovstal. Branitelji su se nalazili u podrumima čeličane, često bez hrane i lijekova. Nedavno objavljene snimke prikazuju kako su ukrajinski piloti riskirali svoje živote da bi opskrbili vojnike.

17:45 Američki državni tajnik Antony Blinken izjavio je da bi rat u Ukrajini "mogao biti gotov sutra" ako Rusija odluči prekinuti svoju agresiju.

"Trenutno ne vidimo nikakve znakove toga", dodao je.

Blinken je rekao da je vjerojatno da će i dalje biti "višemjesečni sukob" dok Rusija nastavlja s napadom na istoku Ukrajine.

Novi paket oružja koji ide u Ukrajinu je "upravo ono što im treba" i ojačat će njihovu ruku u svim pregovorima u budućnosti, rekao je.

"SAD ne može predvidjeti koliko dugo će se sukob nastaviti, ali će se pobrinuti da Ukrajina bude opremljena onim što joj je potrebno za učinkovitu obranu", zaključio je Blinken.

17:20 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poslao je poruku djeci iz Ukrajine koja su privremeno u Poljskoj. Kazao je da će slaviti dan kada će se sva djeca moći vratiti u sigurnu Ukrajinu.

"Svaki dan činimo sve što je moguće kako bismo to postigli. Vi ste naša budućnost, za koju se sada bore branitelji", kazao je Zelenski.

16:44 Njemačka će kupiti 60 teretnih helikoptera Chinook od Boeinga kako bi zamijenila svoju zastarjelu flotu helikoptera CH-53, rekla je njemačka ministrica obrane Christine Lambrecht.

16:24 Kremlj je optužio SAD da "namjerno dolijeva ulje na vatru" nakon što je Washington rekao da će Ukrajini opskrbiti napredne raketne sustave.

"Takve opskrbe" ne potiču Kijev da nastavi mirovne pregovore, rekao je novinarima ruski glasnogovornik Dmitrij Peskov, dodajući da se Washington želi "boriti protiv Rusije do posljednjeg Ukrajinca".

Peskov je također rekao da Kremlj ne isključuje susret predsjednika Vladimira Putina i njegovog ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog, ali da se takvi razgovori moraju unaprijed pripremiti. Kaže da je rad na mirovnom dokumentu s Ukrajinom davno stao.

"Na rubu smo vrlo duboke prehrambene krize povezane s uvođenjem nezakonitih ograničenja protiv nas i djelovanjem ukrajinskih vlasti koje su minirale put do Crnog mora i odatle ne isporučuju žito, unatoč tome što Rusija ni na koji način ne ometa", rekao je Peskov.

Peskov je također upozorio da će sankcije EU na rusku naftu pogoditi globalno energetsko tržište te da bi Moskva mogla preusmjeriti izvoz kako bi ograničila svoje gubitke.

16:15 Američka vojska provodi ofenzivne hakerske operacije kao potporu Ukrajini, izjavio je šef američkog cyber zapovjedništva, general Paul Nakasone.

16:12 Turska nije primila "konkretne prijedloge" za rješavanje problema oko ulaska Finske i Švedske u NATO, izjavio je turski predsjednik Tayyip Erdogan. Dodao je da Ankara neće promijeniti svoje stajalište osim ako ne vidi konkretne i obvezujuće korake.

16:00 Premijer Andrej Plenković rekao je u srijedu na kongresu Europske pučke stranke da EPP treba biti vodeća politička snaga u osudi i sankcioniraju Rusije te da Ukrajina zaslužuje kandidacijski status za članstvo u Europskoj uniji. Više o tome OVDJE.

15:45 Kremlj je u srijedu upozorio da će sankcije Europske unije na rusku naftu pogoditi globalno energetsko tržište i dodao da Moskva može preusmjeriti izvoz da ograniči vlastite gubitke. Moskva je već počela preusmjeravati izvoz iz Europe nakon uvođenja sankcija, priopćio je Kremlj.

"Ovo je ciljana, sustavna akcija koja će nam omogućiti da minimiziramo negativne posljedice", rekao je Peskov novinarima u srijedu. Indija je među onima koji su najviše profitirali od prekida ruskih opskrba, kupujući rekordnu količinu ruske nafte uz velik popust u odnosu na tržišne cijene.

15:20 Britansko Ministarstvo obrane objavilo je ažuriranu ratnu kartu s podacima o tijeku ruske invazije na Ukrajinu.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ikJLIjW7Xi



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/MkvBCzndcS