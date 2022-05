Odmah nakon dogovora u Bruxellesu cijena nafte na burzama skočila je na 124 dolara po barelu. I dok Unija današnje sankcije smatra važnima, ostaje činjenica da je Mađarska izuzeta iz embarga. Naftni konzultant Jasminko Umičević analizira situaciju za Dnevnik Nove TV.

Nakon što je postignut dogovor oko novog paketa sankcija Rusiji, postavlja se pitanje tko je pravi dobitnik, tko gubitnik te koja je uloga JANAF-a za Hrvatsku, Mađarsku, ali i regiju. Za Dnevnik Nove TV situaciju je komentirao naftni konzultant Jasminko Umičević. S njim je razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago.

Umičević je rekao da je teško procijeniti tko je točno pobijedio s ovim dogovorom, Europska unija ili Mađarska. "Teško je trenutno procijeniti jer nismo vidjeli širinu embarga, rokove i postavljene uvjete. Kad vidimo detalje znat ćemo više, ali činjenica je da je Viktor Orban svojim ucjenama uspio 30 dana držati EU kao taoca", rekao je.

Budući da je ruska nafta jeftinija od one zapadnih zemalja zato što je niže kvalitete, postoji opasnost od toga da ju Orban nastavi kupovati od Rusa i onda prodaje po tržišnim cijenama članicama EU-A. "Da, toga se boje i stručnjaci, zato sam rekao da čekamo vidjeti limite i opseg sankcija. Moguće da MOL nastavi uvoziti naftu na popustu i onda ju prodaje po tržišnim cijenama u EU-u", rekao je.

Kako izgleda proces prilagodbe?

Na pitanje kako točno izgleda prebacivanje na drugi tip nafte, Umičević je rekao da nije jednostavno. "Nije to proces preko noći, ali s obzirom na to da govorimo o MOL-u koji je vlasnik dvije vrhunske rafinerije, jedne od najkvalitetnijih na svijetu, mislim da će moći to napraviti u relativno kratkom razdoblju", rekao je.

"Ipak se samo radi o drugačijem modelu prerade. Što se JANAF-a tiče, putem njega se sigurno mogu opskrbljivati Hrvatska, Mađarska, kao i potrebe prerade i rafinerije u Slovačkoj. Nije mi jasno da je Europska unija 30 dana vjerovala u ucjenu o tome da je to nemoguće", dodao je Umičević.

Komentirao je i neobične informacije koje su stizale iz MOL-a posljednjih tjedana. "Dolazile su čudne informacije iz MOL-a, o tome da će im dugo trebati da se prebace na ovaj drugi tip nafte. Budući da već danas kupuju 35 posto svoje nafte putem brodskih isporuka, neovisno o ruskoj nafti, nije mi jasno od kuda to dolazi", rekao je.

"JANAF je trenutno sigurno skuplji od ruske nafte, ne samo zbog embarga, već i zato što su Rusi spremni prodavati svoju naftu po nižim cijenama. Međutim, vidjet ćemo kakva će situacija biti 2024. godine. Ovo je ipak proces koji traje godinama, ne samo kada pričamo o nafti i plinu. Europska unija je kao ovisnik - ne možete ga u kratkom razdoblju prebaciti na normalan način života", rekao je Umičević.

