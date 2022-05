Europska unija uvodi embargo na rusku naftu, što je odmah podiglo cijene barela nafte. To je najoštrija sankcija koju je Unija uvela Moskvi od početka ruske invazije. Reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović uživo se javila iz Bruxellesa.

Europska unija uvodi embargo na rusku naftu, što je odmah podiglo cijene barela nafte. To je najoštrija sankcija koju je Unija uvela Moskvi od početka ruske invazije. Reporterka i urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović uživo se javila iz Bruxellesa gdje je održan dvodnevni summit čelnika EU-a.

Osvrnuvši se na pitanje za koliko bi JANAF trebao proširiti svoje kapacitete da bi transferirao naftu u Mađarskoj, Petrović je rekla kako JANAF mora proširiti svoje kapacitete za 30 posto, što je posao vrijedan osam milijuna eura

"On će biti financiran novcem Europske unije. Za to je potrebno relativno kratko vrijeme. Prema riječima premijera Plenkovića do 30 dana, a prema riječima šefice Europske komisije do 60 dana", pojasnila je Petrović te je dodala kako će Mađarska istodobno trebati preurediti svoje rafinerije s obzirom na to da nafta koja neće biti ruska nema istu kvalitetu i isti sastav kao i ruska nafta.

Plenković odgovorio premijerki Srbije: "Teze o tome da je Hrvatska etnički čista su smiješne." Osvrnuo se i na Milanovića

Ivana Petrović iz Bruxellesa: "Iako je premijer Andrej Plenković jučer spominjao JANAF, nije bilo sigurno da će iskoristiti tu kartu"

Prije svega se radi, kaže Petrović, o političkom odgovoru Viktoru Orbanu koji je jučer izbacio zadnjeg asa iz rukava pokušavši ostvariti veto na embargo na uvoz ruske nafte. Rekao je da on na to pristaje jedino pod uvjetom da mu se zajamči alternativni pravac ukoliko zbog rata u ukrajini dođe do nenadanog raketiranja naftovoda.

Sada je, kaže Petrović, taj alternativni pravac dobio, a prema riječima ministra vanjskih poslova Mađarske radi se o dugoročnom pravcu.

"Mađarska će se morati odreći ruske nafte. Dobila je odgodu jednako kao i druge dvije zemlje koje sto posto ovise o ruskoj nafti, Slovačka i Bugarska. Odgoda će trajati nakasnije do 2024. godine", kazala je Petrović te je dodala da transfer ruske nafte brodovima prestaje 1. siječnja 2023.

"Do kraja ove godine EU će bitno smanjtii uvoz ruske nafte, i to prije svega zbog toga što će Njemačka i Poljska do kraja godine potpuno prestati s korištenjem sjevernog kraka naftovoda Družba", kazala je.

Summit u Briselu - 2 (Foto: DNEVNIK.hr)

Petrović se osvrnula i na poziciju Hrvatske na energetskoj karti Europe.

"To je još počelo ulaskom u Europsku uniju, sa LNG terminalom Krk i plinskom vertikalom i LNG-a u Poljskoj na Baltiku što se tada nije razumijelo ili se ismijavalo. Činjenica je da je Hrvatska jedina jedina euroatlantski integrirana zemlja u srcu Europe", kazala je Petrović.

Prema tome, kazala je Petrović, Hrvatska itekako ima značajno mjesto. "Što se tiče plina, na plinski embargo se još nije EU odlučila jer nema alternativni pravac, ali već se govori da će, kada se ti pravci nađu, LNG terminal Krk sa povećanjem svojih kapaciteta moći plinom opskrbljivati i zemlje u susjedstvu", zaključila je.

Petrović je za kraj dodala kako će ECOFIN u sedmom mjesecu donijeti odluku i preporuku Vijeću da Hrvatska uđe u eurozonu 1. siječnja iduće godine.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr