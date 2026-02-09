Starmer ostao i bez drugog ključnog savjetnika nakon afere: "Idemo dalje dok mijenjamo zemlju..."

Šef komunikacija premijera Keira Starmera, Tim Allan, podnio je u ponedjeljak ostavku, rekavši da time otvara put za izgradnju novog tima koji će podržati britanskog čelnika koji se našao pod vatrom zbog svoje odluke da imenuje Petera Mandelsona veleposlanikom u Sjedinjenim Državama.

Allanov odlazak dolazi samo dan nakon što je Starmerov najbliži suradnik, Morgan McSweeney, dao ostavku na dužnost šefa kabineta rekavši da preuzima odgovornost za preporuku premijeru da imenuje Mandelsona, čije bliske veze s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom dovode u pitanje Starmerovu prosudbu i sposobnost upravljanja.

Starmer se obratio osoblju u svom uredu u Downing Streetu, pozivajući ih da ostanu ujedinjeni. "Moramo dokazati da politika može biti sila dobra", rekao im je.

"Vjerujem da može. Vjerujem da jest. Idemo dalje odavde. Idemo s povjerenjem dok nastavljamo mijenjati zemlju."

No, još jedna ostavka baš i nije smirila situaciju niti utišala pozive na Starmerovu ostavku.

Britanski premijer nastavlja sa svojim poslom i ne planira stajati po strani, rekao je u ponedjeljak njegov glasnogovornik u odgovoru na pitanje namjerava li Starmer podnijeti ostavku zbog slučaja Mandelson.

Troškovi zaduživanja britanske vlade porasli su, odražavajući zabrinutost investitora zbog budućeg puta fiskalne politike laburističke vlade.

Starmer želi promijeniti narativ

Nakon što je u nedjelju s McSweeneyjem odlučio da je pravi trenutak da krene dalje, Starmer se nadao da će resetirati narativ i pokušati se vratiti na agendu na koju se do sada nije uspio usredotočiti - rješavanje krize troškova života i poticanje britanskog gospodarstva.

Čelnica oporbene Konzervativne stranke, Kemi Badenoch, optužila je Starmera da nije sposoban voditi svoju vladu.

"On je kao plastična vrećica koja se napuše na vjetru. Treba se sabrati, a ako on to ne može učiniti, onda to mora učiniti netko drugi u Laburističkoj stranci ili bi trebali imati izbore", rekla je Badenoch za Sky News.

Starmer se nadao da će Allan, imenovan u rujnu, pomoći da se osigura bolje praćenje vlade u britanskim medijima, ali umjesto toga bivši savjetnik nekadašnjeg premijera Tonyja Blaira često je bio kritiziran zbog sporog donošenja odluka.

"Odlučio sam odstupiti kako bih omogućio izgradnju novog tima broja 10 (Downing Streeta). Želim premijeru i njegovom timu puno uspjeha", rekao je Allan u izjavi.

Novi skandal oko Mandelsona, koji je u rujnu smijenjen s mjesta veleposlanika u Sjedinjenim Državama, dogodio se nakon što su dokumenti koje je prošlog mjeseca objavilo američko ministarstvo pravosuđa uključivali e-mailove koji sugeriraju da je Mandelson odao Epsteinu rasprave o mogućoj prodaji britanske imovine i poreznim promjenama tijekom financijske krize.

Mandelson je rekao da se ne sjeća da je primio uplate. Nije javno komentirao navode da je odao dokumente i nije odgovorio na poruke u kojima se tražio komentar.

Starmer će se kasnije u ponedjeljak sastati s laburističkim zastupnicima kako bi pokušao ublažiti ljutnju oko Mandelsonovog imenovanja i utišati one glasove koji kažu da bi trebao dati ostavku.

Mandelson je sada pod policijskom istragom zbog navodnog nedoličnog ponašanja u službi.

Starmer je branio vlastite postupke, optužujući Mandelsona za stvaranje "litanije obmane" o svojim vezama s Epsteinom i obećavajući da će objaviti dokumente o tome kako je imenovan.