Donald Trump o optužbama iz Epsteinovih dokumenata: "Urotili su se da mi naude"

Novi dosjei o Jeffreyju Epsteinu potaknuli su ostavku visokog dužnosnika u Slovačkoj, i pozornost ponovno usmjerili na britanskog princa Andrewa, da podijeli s vlastima ono što zna o Epsteinovim vezama s moćnim pojedincima diljem svijeta.

Na dokumente je reagirao i Donald Trump koji se u njima spominje više od 3000 puta, uključujući i prepisku između Epsteina i autora Michaela Wolffa. Trump tvrdi da ga je to oslobodilo svake odgovornosti.

Donald Trump, američki predsjednik Foto: DNEVNIK.hr

"I nisam to osobno vidio, ali su mi neki vrlo važni ljudi rekli da me to ne samo oslobađa od odgovornosti, već je suprotno od onoga što su se ljudi nadali, znate, radikalna ljevica, da se Wolff, koji je trećerazredni pisac, urotio s Jeffreyjem Epsteinom da mi naudi, politički ili na neki drugi način, i to je bilo jasno i glasno", poručio je američki predsjednik.