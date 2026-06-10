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FOTO/VIDEO Snimka krvavog napada zapalila grad: Belfast u plamenu, policija jedva obuzdala masu

Piše A. L., 10. lipnja 2026. @ 06:32 komentari
Prizori iz Belfasta
Prizori iz Belfasta Foto: PA, PA Images / Alamy / Profimedia
Na ulicama su se nakon napada okupili prosvjednici, a tijekom večeri došlo je do sukoba s policijom.
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