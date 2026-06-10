FOTO/VIDEO Snimka krvavog napada zapalila grad: Belfast u plamenu, policija jedva obuzdala masu

U Belfastu su izbili neredi nakon što se društvenim mrežama proširila snimka brutalnog napada nožem u kojem su ozlijeđene dvije osobe. Policija je u međuvremenu podignula optužnicu protiv 30-godišnjeg državljanina Sudana zbog pokušaja ubojstva, prijetnji ubojstvom i posjedovanja noža na javnom mjestu. Optuženi bi se danas trebao pojaviti pred Prekršajnim sudom u Belfastu.

Na ulicama su se nakon napada okupili prosvjednici, a tijekom večeri došlo je do sukoba s policijom. Zapaljeni su autobus, automobili i više kuća, gorjele su kante za smeće, a policija za suzbijanje nereda raspoređena je na nekoliko lokacija diljem grada. Vlasti su pojačale sigurnosne mjere zbog straha od novih izgreda.

Jedna stanovnica Belfasta ispričala je za Sky News kako je spasila obitelj stranih državljana nakon što su prosvjednici pokušali upasti u njihovu kuću. Prema njezinim riječima, uspjela je izvesti muškarca, njegovu suprugu i njihovu tinejdžersku kćer na sigurno dok su ih prosvjednici pokušavali izbaciti iz doma.

Prizori iz Belfasta Foto: Afp

"Mislim da bi ih pretukli do smrti. Iskreno, bojim se pomisliti što bi se dogodilo da nisam intervenirala", rekla je.

Prosvjedi su se proširili i izvan Belfasta. Manji skup održan je na londonskom Parliament Squareu, dok su se deseci prosvjednika okupili i ispred hotela u Southamptonu koji je ranije služio za smještaj tražitelja azila.

🚨WOW: In Belfast masked men burn a Glider bus to the ground on Newtownards Road, East Belfast.



The police have been deployed across the city. pic.twitter.com/JBwbwnZj1i — The British Patriot (@TheBritLad) June 9, 2026

Vlasti pozivaju građane na smirenost i upozoravaju da se incident ne smije koristiti za širenje mržnje i poticanje novih sukoba. Političari iz Sjeverne Irske osudili su nasilje te poručili da krivci moraju odgovarati za svoja djela, ali da se zbog postupaka pojedinca ne smiju optuživati cijele zajednice.

Prizori iz Belfasta Foto: Lab Mo/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prva ministrica Sjeverne Irske Michelle O'Neill opisala je događaje kao odvratan kukavičluk, dok je ministrica pravosuđa Naomi Long upozorila da zabrinutost zbog napada ne smije prerasti u mržnju prema migrantima. Britanski ministar za Sjevernu Irsku Hilary Benn poručio je da nema nikakvog opravdanja za ovu vrstu nasilja te pozvao građane da policiji dopuste da provede istragu.

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Na događaje je reagirao i britanski premijer Keir Starmer, koji je osudio nasilje i pozvao građane da dopuste policiji da obavi svoj posao. Policija nastavlja istraživati okolnosti napada nožem, dok vlasti strahuju od novih nereda i mogućeg širenja napetosti na druge dijelove Ujedinjenog Kraljevstva.

Podsjećamo, sve počelo nakon brutalnog napada koji se dogodio u sjevernom Belfastu. Muškarac u četrdesetim godinama teško je ozlijeđen nakon što ga je napadač više puta izbo nožem. Zadobio je teške ozljede lica, oka i leđa, a snimka napada ubrzo se proširila internetom i izazvala brojne reakcije.