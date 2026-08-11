VIDEO Pogledajte snimke užasa! Radnici stoje na vrhu nebodera u trenutku potresa: "Bože moj, pomozi nam"

Na društvenim mrežama sve je više snimki koje prikazuju svu snagu razornog potresa koji je u ponedjeljak ujutro po lokalnom vremenu pogodio Kolumbiju.

Magnituda potresa bila je 7,4 po Richteru, a prema posljednjim podacima poginulo je više od 160 osoba, dok se za stotinama traga pod ruševinama.

U gradu Caliju, u kojem živi oko 2,2 milijuna ljudi, poginulo je najmanje 85 osoba. Deseci zgrada ostali su nagnuti ili potpuno uništeni.

Urušene bolnice, među njima i pedijatrija

Nekoliko gornjih katova jedne od gradskih bolnica urušilo se, a među njima i pedijatrija. Neki pacijenti ostali su zarobljeni pod ruševinama, dok ih je oko 600 izvedeno na ulice, rekla je ravnateljica bolnice Irne Torres Castro za televiziju Caracol.

Mnogi su, prema snimkama, jedva izvukli živu glavu.

Pojavila se jeziva snimka koja prikazuje građevinske radnike na najvišem katu nebodera u Bogoti kako očajnički mole dok se njiše konstrukcija objekta u izgradnji.

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Radnici su se držali za okvir zgrade, vidno prestravljeni dok se podrhtavanje pojačava. Može se čuti kako jedan radnik viče na španjolskom: "Bože, Gospodine, Sveti Oče, pomozi nam. Bože moj, Gospodine, Sveti Oče, pomozi nam."

Šesnaest osoba spašeno je sa žičare u gradu Pereiri koji je pretrpio najveća oštećenja u potresu, a ondje je poginulo 60 osoba, prema posljednjim informacijama. Putnici iz žičare spašeni su tek nakon šest sati. Žičare su popularan oblik javnog prijevoza u Kolumbiji i povezuju brdovite naseljene predjele s gradskim središtima.

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Ljudi su spašavali živote bježeći iz svojih domova u kojima ih je potres zatekao. Jedna snimka prikazuje muškarce koji bježe iz moderne vile, a dok su stajali na cesti i čekali da podrhtavanje prođe, i njihova i susjedna vila počele su se urušavati. Tlo se toliko trese da mladić jedva uspijeva ostati na nogama.

Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje kako se gradska zračna luka snažno ljulja tijekom potresa, a veliki komadi stropa se urušavaju.