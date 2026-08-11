VIDEO Vučića iznenadilo pitanje: "Skupljala sam glasove, zašto nisam dobila posao?"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je općinu Nova Varoš na jugu zemlje. Među pitanjima na koja je odgovarao posebno se istaknulo jedno: "Zašto nisam dobila posao koji ste obećali ako skupim glasove za izbore?"

Naime, Vučić je s pozornice odgovarao na pitanja brojnih okupljenih građana, pri čemu je jedna žena upitala njega, ali i v. d. direktora Srbijašume Krsta Janjuševića i predsjednika općine Nova Varoš Branka Bjelića, koji su stajali iza njega, zašto nije ispunjeno obećanje iz 2020. godine.

"Mogu li mi odgovoriti Krsta Janjušević i Branko Bjelić? Meni je 2020. godine obećano da ću dobiti posao. Rečeno mi je tada da ću ako skupim određeni broj glasova, dobiti posao. Bjelić je moj susjed i otad ne može ni reći 'dobar dan'. Mene zanima zašto nisam dobila taj posao, a obećano mi je da ću ga dobiti", upitala je građanka.

Vučić je prvo, vjerojatno odgovarajući nekom drugom iz publike, rekao da "neće nikoga udaljavati jer nitko tamo nije plaćen i imaju pravo reći što hoće". A onda je ženi poručio da to što je imala sa Janjuševićem i Bjelićem – s njima i riješi.

"To što imate sa njima dvojicom, to ćete s njima dvojicom riješiti. Zašto niste dolazili k njima u općinu?" upitao ju je Vučić, na što je žena odgovorila da jest.

Жени из Нове Вароши обећано запослење уколико донесе одређени број сигурних гласова.



Наравно преварена као и већина грађана Србије. Уживо то саопштава онима који су је преварили.



Слика и прилика данашње Србије и напредњачког система.



Али систем пуца. pic.twitter.com/STvM2XnLP0 — Милош Павловић (@PavloviMilo) August 10, 2026

Iako nije otkrila za koju je stranku skupljala glasove, poprilično je jasno – te je godine pobjedu u općini nadmoćno ostvarila izborna lista "Aleksandar Vučić – Za našu decu".

Brojna obećanja za mjesto

Vučić je mještanima obećao da će država financirati izgradnju vodovodne mreže u Novoj Varoši, kao i ski-stazu kako bi se pojačao dolazak turista. Međutim, iznenadili su ga deseci zahtjeva za izgradnju lokalnih cesta, odnosno asfaltiranje od nekoliko kilometara do 80 metara.

"Ne mogu se sa svima cjenkati oko cesta. Izgradit ćemo 25 do 30 kilometara, što će stajati sedam do osam milijuna eura, a vi se međusobno dogovorite koje će to ceste biti", rekao je Vučić okupljenim građanima.

N1 je istaknuo i kako je bio vidno uzrujan jer su mu nekoliko puta postavljali zahtjeve o cestama te upadali u riječ. Istaknuo je da ne pamti da se tako loše osjećao, kao da je došao na strijeljanje.

Odbacio je tvrdnje da su obilasci dio političke kampanje – na pitanje N1 odgovorio je da se ispričava što nije otišao na ljetovanje, što se ne sunča i što radi svoj posao.