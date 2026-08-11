VIDEO Urušilo se 86 zgrada, više od 160 poginulih: "Svi su vrištali. Bilo je zastrašujuće"

Nakon razornog potresa koji je u ponedjeljak pogodio zapadni dio Kolumbije traje utrka s vremenom kako bi se spasili zarobljeni pod ruševinama.

Prema posljednjim podacima, poginule su 164 osobe, a 570 je ozlijeđenih u potresu magnitude 7,4 prema Richteru. Strahuje se da će se te brojke povećavati kako spasilačke službe budu pretraživale ruševine, a stotine ljudi vode se kao nestali.

Samo u Caliju najmanje je 85 osoba poginulo, a 188 osoba vodi se kao nestalo, objavio je tamošnji gradonačelnik.

Potres je bio toliko jak da su se zgrade rušile kao da su od karata.

Na društvenim mrežama objavljuju se snimke užasa, pa se tako proširio dramatičan video iz Pereire na kojem se urušava zgrada.

Imágenes del temblor en colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/eq4CPWWfyz — Ramsés (@Ramxees) August 10, 2026

Prema dosad objavljenim podacima, srušeno je 86 zgrada. Trideset dvije zgrade srušile su se u Caliju, koji se nalazi oko 160 km južno od Pereire i oko 200 km od epicentra.

This is so scary. Stop and pray for the people caught in this. Columbia earthquake pic.twitter.com/rNp3c7jZfL — Björn Sjöberg (@BjornSjoberg_) August 10, 2026

U razgovoru za BBC Angélica Ávila rekla je da je odsjela u hotelu u Manizalesu, a na zidovima su se uslijed podrhtavanja pojavljivale pukotine.

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"Svi su vrištali... Vidjela sam oblake prašine u susjednim zgradama, a cigle su otpadale sa zidova", opisala je zastrašujuće iskustvo potresa.

Novinar i meteorolog Luis Felipe Molina iz Manizalesa bio je kod kuće kada se potres dogodio – oko 150 km od epicentra.

Objasnio je da zbog prethodnih potresa grad ima "vrlo stroge seizmički otporne građevinske propise", pa je njegova zgrada mogla odoljeti udaru.

"Imam 450 knjiga i samo ih je nekoliko ostalo na policama. Moglo se čuti razbijanje stakla i vrištanje ljudi. Bilo je to zastrašujuće", rekao je za BBC Mundo.