VIDEO Urušilo se 86 zgrada, više od 160 poginulih: "Svi su vrištali. Bilo je zastrašujuće"

Prema posljednjim podacima, poginule su 164 osobe, a 570 je ozlijeđenih u potresu magnitude 7,4 prema Richteru. Strahuje se da će se te brojke povećavati kako spasilačke službe budu pretraživale ruševine, a stotine ljudi vode se kao nestali.
Samo u Caliju najmanje je 85 osoba poginulo, a 188 osoba vodi se kao nestalo, objavio je tamošnji gradonačelnik.
Potres je bio toliko jak da su se zgrade rušile kao da su od karata.
Na društvenim mrežama objavljuju se snimke užasa, pa se tako proširio dramatičan video iz Pereire na kojem se urušava zgrada.