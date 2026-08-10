Izvanredno stanje u Kolumbiji! Sve je više mrtvih, ljudi zarobljeni pod ruševinama: "Prioritet nam je..."

Predsjednik Abelardo De La Espriella objavit će tijekom dana uvođenje izvanrednog stanja nakon potresa jačine 7,4 prema Richteru koji je prouzročio velika razaranja, osobito u turističkoj regiji kave te u Caliju, trećem po veličini gradu u zemlji.
"Odlučeno je da se proglasi izvanredno stanje, koje će biti potpisano tijekom dana", rekao je šef države u Bogoti, iznoseći najnovije podatke o stradalima. Više od 1500 stambenih zgrada je oštećeno, a 61 zgrada se srušila, rekao je, a strahuje se da će broj žrtava nastaviti rasti.
"Nacionalna vlada rasporedila je sve svoje kapacitete kako bi zaštitila živote, pomogla pogođenim zajednicama i dostavila pomoć gdje god je potrebna", rekao je kolumbijski predsjednik u obraćanju naciji oko podneva, prenose agencije. "Prvi je prioritet spašavanje ljudi zarobljenih pod ruševinama."
Prema podacima Američkog geološkog zavoda, potres se dogodio na dubini od 107 kilometara u blizini grada San Josea del Palmara u Chocou, rijetko naseljenoj pokrajini na kolumbijskoj pacifičkoj obali, a osjetio se u velikim gradovima diljem zemlje.
Snažan potres dogodio se oko 7:34 ujutro u departmanu Chocó, a podrhtavanje tla osjetilo se u većim gradovima, uključujući Bogotu, Medellín, Cali, Pereiru, Popayán, Armeniju i Manizales, navodi agencija Dpa.
Videozapisi koji kruže društvenim mrežama prikazuju uništene zgrade i ljude kako u panici jure na ulice.
Tri osobe su poginule u gradu Manizalesu, gdje se 10 do 12 zgrada potpuno srušilo, dok su druge kuće pretrpjele tešku štetu, prema gradonačelniku Jorgeu Rojasu.
Oštećen je i toranj katedrale u Manizalesu.
Opskrba strujom, telefonske usluge i druge komunikacijske veze su prekinute. Predsjednik de la Espriella rekao je da je komercijalni promet obustavljen na šest zračnih luka u zemlji zbog štete nanesene potresom.
U Caliju je gradonačelnik izvijestio o više od 20 srušenih zgrada, a vjeruje se da su ljudi zarobljeni unutra.
U Quibdóu, glavnom gradu departmana Chocó, nakon potresa i nekoliko naknadnih potresa izbila je panika. Guvernerka Nubia Carolina Córdoba izvijestila je o ozljedama i velikoj šteti na zgradama.