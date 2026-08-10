Izvanredno stanje u Kolumbiji! Sve je više mrtvih, ljudi zarobljeni pod ruševinama: "Prioritet nam je..."

Najmanje 111 ljudi poginulo je, a 87 je ozlijeđeno u snažnom potresu koji je u ponedjeljak rano ujutro pogodio zapadnu Kolumbiju, prema novim službenim podacima, prenose svjetske agencije.

Predsjednik Abelardo De La Espriella objavit će tijekom dana uvođenje izvanrednog stanja nakon potresa jačine 7,4 prema Richteru koji je prouzročio velika razaranja, osobito u turističkoj regiji kave te u Caliju, trećem po veličini gradu u zemlji.

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"Odlučeno je da se proglasi izvanredno stanje, koje će biti potpisano tijekom dana", rekao je šef države u Bogoti, iznoseći najnovije podatke o stradalima. Više od 1500 stambenih zgrada je oštećeno, a 61 zgrada se srušila, rekao je, a strahuje se da će broj žrtava nastaviti rasti.

"Nacionalna vlada rasporedila je sve svoje kapacitete kako bi zaštitila živote, pomogla pogođenim zajednicama i dostavila pomoć gdje god je potrebna", rekao je kolumbijski predsjednik u obraćanju naciji oko podneva, prenose agencije. "Prvi je prioritet spašavanje ljudi zarobljenih pod ruševinama."

Prema podacima Američkog geološkog zavoda, potres se dogodio na dubini od 107 kilometara u blizini grada San Josea del Palmara u Chocou, rijetko naseljenoj pokrajini na kolumbijskoj pacifičkoj obali, a osjetio se u velikim gradovima diljem zemlje.

Snažan potres dogodio se oko 7:34 ujutro u departmanu Chocó, a podrhtavanje tla osjetilo se u većim gradovima, uključujući Bogotu, Medellín, Cali, Pereiru, Popayán, Armeniju i Manizales, navodi agencija Dpa.

Videozapisi koji kruže društvenim mrežama prikazuju uništene zgrade i ljude kako u panici jure na ulice.

Así colapsó parte del Hospital Universitario de Cali, una de las ciudades más golpeadas por el sismo. #Colombia #Terremoto pic.twitter.com/1q3VRRUVzH — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 10, 2026

Potres se osjetio i u susjednim zemljama Venezueli, Ekvadoru i Panami.

Najmanje 47 smrtnih slučajeva prijavljeno je u Pereiri, rekao je za Radio Caracol šef policije Óscar Leonel Ochoa.

Prema guverneru Dilianu Francisci Toru, u departmanu Valle del Cauca poginulo je još 27 osoba, uključujući troje djece.

U departmanu Chocó najmanje četiri osobe su poginule, a 69 je ozlijeđeno, izvijestila je regionalna vlada.

Tri osobe su poginule u gradu Manizalesu, gdje se 10 do 12 zgrada potpuno srušilo, dok su druge kuće pretrpjele tešku štetu, prema gradonačelniku Jorgeu Rojasu.

Oštećen je i toranj katedrale u Manizalesu.

Opskrba strujom, telefonske usluge i druge komunikacijske veze su prekinute. Predsjednik de la Espriella rekao je da je komercijalni promet obustavljen na šest zračnih luka u zemlji zbog štete nanesene potresom.

U Caliju je gradonačelnik izvijestio o više od 20 srušenih zgrada, a vjeruje se da su ljudi zarobljeni unutra.

U Quibdóu, glavnom gradu departmana Chocó, nakon potresa i nekoliko naknadnih potresa izbila je panika. Guvernerka Nubia Carolina Córdoba izvijestila je o ozljedama i velikoj šteti na zgradama.