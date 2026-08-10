Počela velika akcija na otoku: Dižu se ilegalni privezi brodica, vlasnici nemaju kamo

Nakon što su prošlog tjedna virske plaže i plovila osvanuli oblijepljeni službenim upozorenjima, u virskom akvatoriju započela je akcija uklanjanja ilegalnih bova, lanaca i teških betonskih blokova. Ronioci i pomorski redari započeli su s čišćenjem mora, pri čemu prioritet imaju privezi unutar uređenih kupališta te na udaljenosti manjoj od 50 metara od plaža jer, kako ističu u redarstvu, predstavljaju izravnu opasnost za kupače i plovidbu.

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Akciju provodi Pomorsko redarstvo Općine Vir u suradnji s nadležnom Lučkom kapetanijom, pozivajući se na Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Plan upravljanja pomorskim dobrom i Odluku o redu na pomorskom dobru. U službenom dokumentu naglašavaju da postavljanje privatnih bova i sidrišta bez valjanog ugovora o koncesiji ili dozvole predstavlja ilegalno prisvajanje općeg dobra, izravnu ugrozu za sigurnost plovidbe u plitkom akvatoriju te tešku devastaciju osjetljivog morskog dna i ekosustava.

"Uklonite plovilo odmah i bez odgađanja"

Općina je vlasnicima najprije ostavljala obavijesti da sami uklone svoja plovila i priveze izvan područja plaža. Za sve preostale naprave koje iz mora moraju vaditi komunalne službe trošak uklanjanja bit će ispostavljen vlasnicima ako im se utvrdi identitet, uz pokretanje prekršajnih postupaka i izricanje propisanih novčanih kazni. Vlasnicima je bio dan rok da sami uklone naprave do četvrtka 6. kolovoza.

Iako je akcija najavljena kao prvi korak u uvođenju reda na pomorskom dobru, pokušaji da na samom terenu i od nadležnih dođemo do službenih objašnjenja nisu bili uspješni.

Ronioci koji su angažirani da odrade najteži dio posla, to jest izvlače teške betonske blokove s dna, nisu bili raspoloženi za davanje izjava. Na naš upit upućen Općini Vir u kojem smo tražili pojašnjenja o opcijama za vlasnike brodica, proceduri identifikacije vlasnika te budućim kapacitetima nismo dobili odgovor do zaključenja ovog teksta.

Red na moru da, ali gdje su legalni vezovi?

Uklanjanje nelegalnih bova tek je dio šire komunalne slike Vira, otoka koji se godinama bori s izazovima bespravnog rada, divlje gradnje i infrastrukturnih zaostataka. Podsjetimo, nedavno je na Viru eskaliralo nezadovoljstvo kada je ekipa Dnevnika Nove TV napadnuta kamenjem dok je pratila akciju Državnog inspektorata i pečaćenje ilegalnih apartmana. Priča s bovama stvorila je novi val nezadovoljstva jer se od građana traži brzo poštivanje propisa, dok se s druge strane na trajna komunalna rješenja, kao što je osiguravanje dovoljnog broja legalnih vezova, čeka godinama.

Iz Općine Vir u obavijesti navode kako će se buduća područja namijenjena za sidrišta odrediti izmjenama i dopunama Prostornog plana koje su u tijeku. Dok se te izmjene ne donesu, vlasnici plovila čiji su nelegalni privezi uklonjeni moraju sami pronaći rješenje za smještaj svojih brodica.