Još jedan dan nesnosnih vrućina, a onda stiže promjena: Evo gdje će toplinski val prvo popustiti

Gotovo cijelu Europu prekriva snažno polje vrućine koje podržava prostrana anticiklona.

Ipak, na njezinu istočnom rubu u naše će krajeve od sredine tjedna sa sjevera sve više pritjecati malo manje vruć zrak.

U utorak ujutro i prijepodne posvuda će biti sunčano. Vjetar će u početku biti većinom slab, a zatim će zapuhati slab i umjeren sjeverozapadnjak, a na Jadranu maestral.

Ujutro će temeperatura u unutrašnjosti biti većinom od 16 do 21 stupnja. Na obali i otocima slijedi vrlo topla noć uz najveći stupanj opasnosti zbog toplinskog vala jer temperatura se neće spuštati ispod 22, a ponegdje će dosezati i 27 Celzijevih stupnjeva.

Središnja Hrvatska

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti pretežno sunčano uz slab i umjeren sjeveroistočnjak. Uglavnom uz granicu sa Slovenijom ponegdje može biti kratkotrajnog pljuska. Najviša temperatura bit će od 35 do 37 stupnjeva, pa je još sutra posvuda na snazi velika opasnost od toplinskog vala.

Istočna Hrvatska

I u istočnim predjelima većinom će biti sunčano, samo ponegdje u zapadnom dijelu uz mogućnost za pokoji pljusak. I dalje će biti vrlo vruće uz toplinski val.

Gorska Hrvatska i sjeverni Jadran

U gorskoj Hrvatskoj već je od jutra toplinski val. Poslijepodne će uglavnom u Gorskom kotaru biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Na sjevernom Jadranu većinom će biti sunčano uz najveći stupanj opasnosti od vrućine. Uglavnom u unutrašnjosti Istre ponegdje će pasti pljusak uz grmljavinu. Puhat će slab do umjeren vjetar. Najviša temperatura u gorskom dijelu kretat će se od 32 do 36, na Jadranu i do 39 stupnjeva.

Dalmacija

U Dalmaciji će biti pretežno sunčano, najčešće i vrlo vruće, uz slab do umjeren maestral. Temperatura će biti od 34 do 39, u Zagori i do 40 stupnjeva.

Temperatura mora i UV zračenje

More je izuzetno toplo, od 26 ponegdje i do 29 stupnjeva. Indeks opasnosti UV zračenja i sutra će biti visok, a u Dalmaciji vrlo visok.

Dobra je vijest da od sredine tjedna toplinski val u unutrašnjosti prestaje, najprije u središnjim i istočnim predjelima, u četvrtak i u gorskom području, zatim i unutrašnjosti Dalmacije, a prema vikendu slabi i na Jadranu.

Kopno iduća tri dana

I sljedećih dana u unutrašnjosti slijedi dosta sunca, no bit će manje vruće. U srijedu ponegdje može pasti malo kiše ili pokoji pljusak. Puhat će slab do umjeren, a u petak i posve slab vjetar.

More iduća tri dana

Na Jadranu sunčano, vrlo vruće i vjetrovito uz umjerenu i jaku, podno Velebita i olujnu buru, koja će postupno slabjeti i danju prolazno okretati na umjeren maestral. Temperatura u postupnom padu.

Čini se da nam slijedi posljednji vikend u nizu ekstremne vrućine. No to još valja potvrditi.