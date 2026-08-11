Srpski hakeri tvrde: Imamo osobne podatke 86 tisuća građana Hrvatske. Dolazimo po sve!

Hakeri su objavili novu bazu kompromitiranih podataka preuzetih, kako tvrde, izravno iz hrvatskog pravosudnog sustava. Njihova je poruka osvanula na jednom dark web forumu, a odnosi se na osobne podatke čak 86 tisuća hrvatskih građana.

Za ovaj je incident, kao i za niz prethodnih, odgovornost preuzela hakerska skupina poznata pod nazivom INF Grupa, koja navodno djeluje s područja Srbije, piše Bug.

Prema tvrdnji INF Grupe, prije nekoliko dana uhićeni državljanin Srbije nije njihov član niti je odgovoran za niz hakiranja hrvatskih institucija. Reakcije ili priopćenja hrvatskih vlasti vezanih za ovaj incident (kao i u slučaju većine prethodnih) još uvijek nema.

Prema navodima hakera, skupina je odlučila podatke podijeliti potpuno besplatno umjesto da ih proda. Uz podatke 60.000 građana od ranije sada su dodali i podatke za 26 tisuća novih, barem tako tvrde.

Među objavljenim podacima nalaze se osobna imena i prezimena, osobni identifikacijski brojevi (OIB), datumi rođenja te jedinstveni matični brojevi građana (JMBG). Skupina pritom navodi da se JMBG i dalje interno koristi u sustavima hrvatskog pravosuđa.

Tvrdnje o uhićenjima njihovih članova nazvali su lažnima te istaknuli da je ovaj potez čin osvete zbog provedenih uhićenja, za koja tvrde da su obuhvatila nedužne osobe koje nemaju veze s njihovim djelovanjem.

"Ovdje smo, aktivni smo i dolazimo po sve što vam je drago. Hrvatska će nas zapamtiti", poručili su iz INF Grupe u svojoj zlosutnoj objavi, ironično je zaključivši s "Pozdrav!