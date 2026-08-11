VIDEO Panika na plaži: Grdosija se odjednom pojavila iza kupača, počela ga pratiti

Sve se dogodilo u subotu na plaži El Ancón u Marbelli, u blizini bara Victors Beach. Na snimci koja se proširila društvenim mrežama vidi se muškarac koji ubrzano pliva prema obali dok ga velika tuna prati kroz more.
Muškarac se uspio domoći plićaka, a tuna se potom nasukala na obali i počela snažno udarati perajama pokušavajući se vratiti u dublju vodu.
Prema pisanju španjolskog Telecinca, riba je težila oko 300 kilograma. Svjedoci su primijetili da krvari iz škrga, pa se pretpostavlja da je ranije možda bila ozlijeđena ribolovnim alatom.
🌊 Algunos testigos aseguran que el animal podría estar herido y que varios bañistas ayudaron a devolverlo al mar utilizando sillas y tumbonas. El ejemplar, que según algunas personas podría rondar los 300 kilos, generó un gran revuelo y fue grabado por numerosos presentes. Por… pic.twitter.com/PIIWXRGQjd