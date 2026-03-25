VIDEO Dramatične scene pokušaja pljačke u susjedstvu: Napadač je izvukao pušku, a onda je uslijedila borba

Nadzorne kamere zabilježile su pokušaj pljačke koji se dogodio u utorak oko 20 sati u mostarskom naselju Zalik.

Na snimci nadzorne kamere vidi se kako muškarac u crnoj jakni ulazi u trgovinu. Nakon kraćeg vremena iz jakne vadi automatsku pušku.

Prodavačica mu je stala na put, nakon čega je došlo do naguravanja i borbe za oružje. Napadač ju je pritom više puta udario šakom u glavu.

Tijekom sukoba ispaljeno je i nekoliko hitaca iz puške, no nitko nije ozlijeđen, piše Dnevni Avaz.

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici Policijske uprave Mostar. Obavili su očevid i poduzimaju radnje kako bi utvrdili identitet počinitelja.