Sloveniju pogodilo snažno nevrijeme: Upaljen meteoalarm i u Hrvatskoj

Snažno nevrijeme zahvatilo je u utorak dijelove Slovenije.

Najviše su stradali sjever i sjeveroistok zemlje, gdje su jaka tuča i obilna kiša izazvale poplave i otežale promet, zbog čega su vlasti pozvale građane da ostanu na sigurnom i prate upozorenja meteorologa.

Nakon sunčanog prijepodneva vrijeme se tijekom poslijepodneva naglo pogoršalo. Sa sjevera je stigao olujni sustav koji je prvo zahvatio područje uz Karavanke i Korušku, a potom se nastavio širiti prema istoku zemlje.

Prema podacima slovenske Agencije za okoliš, najjače oluje pogodile su sjeveroistočni dio zemlje. Donijele su obilnu kišu, snažne pljuskove i mjestimice vrlo jaku tuču.

Nevrijeme je na više mjesta prouzročilo probleme. U mjestu Kotlje padala je tuča promjera do pet centimetara, prema navodima stanovnika, a led je zabijelio i područje Sela kod Slovenj Gradeca.

Bujične vode izlile su se i na prometnice. U naselju Vrata, na sjeveru Slovenije, potok je oko 16:30 poplavio cestu i zaprijetio obližnjoj kući. Vatrogasci su postavili zaštitne prepreke i iz korita uklonili srušeno stablo kako bi voda ponovno mogla nesmetano otjecati, javlja N1 Slovenija.

Probleme s oborinskim vodama prijavili su i stanovnici Prevalja te Slovenj Gradeca.

Zbog opasnosti od jakih oluja slovenska Agencija za okoliš za gotovo cijelu zemlju izdala je narančasto upozorenje. Samo je za jugozapad Slovenije na snazi žuto upozorenje.

Vlada je građanima preporučila da se tijekom nevremena zadržavaju u zatvorenim prostorima i prate službena upozorenja, dok je prometno-informativni centar vozače pozvao na dodatan oprez. Savjetuju prilagodbu brzine uvjetima na cestama, veći razmak između vozila te upozoravaju da se ne zaustavljaju ispod nadvožnjaka ili u tunelima.

Slično upozorenje izdano je i za dijelove Hrvatske. Državni hidrometeorološki zavod uključio je narančasti meteoalarm za zagrebačku regiju zbog mogućih lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Upozoravaju da je moguća i tuča, a na sjeveru regije i nevrijeme. Za osječku regiju na snazi je žuti meteoalarm, također zbog mogućih lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom.