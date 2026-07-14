VIDEO Nestvarni srpanjski prizori: Tuča zabijelila ulice, aktivirane i ralice

Obilna kiša popraćena jakom tučom u ponedjeljak navečer iznenadila je brojna mjesta u njemačkom okrugu Ludwigslust-Parchim. Objavljene su i dramatične snimke, a ulice su morale čistiti i ralice za snijeg.

Nevrijeme s olujnim udarima vjetra zahvatilo je velik dio zapadnog Mecklenburga te izazvalo brojne intervencije vatrogasaca. Najteže su pogođeni Wittenburg, Hagenow i Zarrentin.

"Prilaz kući bio je pod vodom, podrum je bio poplavljen, stvarno smo paničarili", ispričao je jedan stanovnik Wittenburga za njemački NDR.

Tuča je oštetila i brojne automobile, a jedna od stanovnica ispričala je da je u dvorištu izmjerila 40 centimetara vode.

Mještani su tuču uklanjali lopatama, a vlasti su na ulice poslali i ralice za snijeg. Vatrogascima, koji su iz podruma morali ispumpavati vodu te uklanjati srušena stabla, na pojedinim lokacijama su pomagali i utovarivači.

Prema njihovim podacima, u samo tri sata zaprimljeno je oko 170 hitnih poziva povezanih s nevremenom. Grad Wittenburg uspostavio je krizni stožer civilne zaštite.

Nevrijeme je pogodilo i tvrtku za proizvodnju slastica Trolli te bolnicu u Hagenowu, gdje je zbog prodora vode izvan funkcije ostao rendgenski uređaj.

Zarrentin, Rosenstraße



Bekam das Video grade geschickt.

Im Wohngebiet am Stadtrand Richtung Wittenburg gab es auch Sturz Ärger. pic.twitter.com/X5q8KPDeu5 — Pinaceae  (@Kiefernfee) July 13, 2026

Posljedice nevremena uzrokovale su i kašnjenje današnjeg izdanja lista Schweriner Volkszeitung jer je tiskara ostala poplavljena. Zasad nema informacija o eventualno ozlijeđenim osobama ni o ukupnoj materijalnoj šteti.