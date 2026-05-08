Trump otvorio "Pandorinu kutiju" NLO-a: Objavljeni tajni transkripti s Mjeseca i nikad viđene fotografije

U potezu o kojem će se pričati, administracija predsjednika Donalda Trumpa u petak je pustila u javnost seriju datoteka i videozapisa o Neidentificiranim anomalnim fenomenima (UAP). Objava je dio novog programa PURSUE (Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters), čiji je cilj, prema riječima Bijele kuće, pružiti maksimalnu transparentnost o onome što vlada zna o izvanzemaljskim fenomenima.

"Dok su prošle administracije nastojale diskreditirati ili odvratiti američki narod, predsjednik Trump usredotočen je na pružanje maksimalne transparentnosti javnosti, koja u konačnici može sama odlučiti o informacijama sadržanim u ovim datotekama", stoji u službenom priopćenju Bijele kuće.

Misteriozni objekti na Mjesecu i "vatromet" u svemiru

Prva serija dokumenata sadrži fotografije čudno oblikovanih objekata snimljenih tijekom svemirskih misija Apollo 12 i Apollo 17. Jedna od najzanimljivijih fotografija, snimljena s površine Mjeseca, prikazuje skupinu od tri sitne točkice na crnom nebu.

Još su dramatičniji objavljeni transkripti komunikacije između astronauta misije Apollo 17 i zapovjednog centra. Astronauti opisuju nepoznate čestice ili fragmente koji se kreću pored njihove letjelice:

Astronaut: "Sada imamo nekoliko vrlo sjajnih čestica ili fragmenata koji prolaze pored nas dok manevriramo."

Centar: "Primljeno. Razumijemo."

Astronaut: "Ima ih cijela hrpa na mom prozoru – jednostavno su sjajni. Izgleda kao vatromet (Fourth of July) iz Ronovog prozora. Sada im možete vidjeti oblik. To su vrlo nazubljeni, kutni fragmenti koji se okreću."

FBI i NLO-i iznad Amerike

Osim svemirskih misija, objava uključuje i materijale FBI-a. Među njima su fotografije snimljene na dočeku Nove godine 1999., na kojima se vide neidentificirani objekti u istom kadru s američkim zrakoplovima.

Cijeli proces deklasifikacije počeo je nakon što je bivši predsjednik Barack Obama u jednom podcastu izjavio da su "izvanzemaljci stvarni". Trump je tada optužio Obamu za odavanje povjerljivih podataka, ali je ubrzo na svojoj mreži Truth Social obećao da će on biti taj koji će narodu otkriti istinu.

Odluku su podržali ključni ljudi administracije. Ministar rata Pete Hegseth izjavio je da su ovi dokumenti predugo bili skriveni iza klasifikacija, potičući spekulacije.

"Ova objava pokazuje ozbiljnu predanost Trumpove administracije transparentnosti bez presedana", rekao je Hegseth. Direktorica nacionalne obavještajne službe, Tulsi Gabbard, dodala je kako je ovo tek početak kontinuiranog procesa pregleda i objave dokumenata.

Direktor FBI-a Kash Patel naglasio je da po prvi put u povijesti građani imaju "nesmetan pristup" deklasificiranim datotekama, dok je šef NASA-e Jared Isaacman poručio da će znanstvenici pratiti podatke i ostati iskreni o onome što razumiju, ali i o onome što je još uvijek tajna.

"Ovo je prvi korak u razotkrivanju tajni svemira", zaključili su iz NASA-e, dok Trump poručuje: "Bog blagoslovio Ameriku!" A možda i vanzemaljce?