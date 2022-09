Koji su mogući scenariji za razvoj događaja na bojišnici u Ukrajini? U posljednih nekoliko tjedana velikom protuofenzivom vraćeno je pod ukrajinsku kontrolu tisuće četvornih metara teritorija, no Putin nije lak protivnik koji će samo tako priznati poraz. Obje vojske morat će se u sljedećim mjesecima suočiti i s izazovima koje donosi zima.

Ukrajinske snage ostvarile su značajan napredak u protuofenzivi na bojišnici. U posljednjih desetak dana pod ukrajinsku kontrolu je vraćeno preko sedam tisuća četvornih kilometara okupiranog područja i odnos snaga na frontu se polako mijenja.

Ipak, nije sve gotovo, Rusija je velik i jak protivnik iza kojeg stoji Vladimir Putin koji se ne libi zveckanja nuklearnim oružjem. Pred Ukrajinom i Rusijom su teška jesen i zima, koje će na svjetskoj razini obilježiti manjak i visoke cijene energenata i goriva, a na bojišnici duga i teška bitka za svaki kilometar i za svakog čovjeka.

Najveće gubitke u ljudstvu bilježi Rusija koja ima problema i s mobilizacijom kvalitetnog vojnog kadra, ali i s moralom u svojim redovima. No, Rusija je još uvijek nadmoćnija u vojnoj opremi, imaju više tenkova i oklopnih transportera nego Ukrajinci, koji s druge strane dobivaju novu opremu, bilo nabavom, bilo zarobljavanjem, bržom stopom nego što ju gube.

Koji su mogući scenariji za zimu, nakon ovakvog trenutnog razvoja događaja i hoće li Putin ispuniti svoju prijetnju aktiviranja taktičkog nuklearnog oružja?

Maksim Kamenjecki, profesor s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu, kaže kako je na bojištu došlo do ravnoteže između ukrajinskih i ruskih snaga te da Rusi više ne mogu napredovati niti na jednom djelu bojišnice. Strategija koju Ukrajina koristi pokazala se uspješnom, no jug zemlje i dalje ostaje problem jer je riječ o vrlo specifičnom terenu punom velikih ravnica i rovova, na kojem je teško ratovati.

Profesor Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti kaže da je vidljivo očito napredovanje ukrajinske vojske, no ističe kako Ukrajinci moraju jako dobro procijeniti koliko snage imaju i koliko mogu dalje napredovati.

"Ruske snage su u popriličnom rasulu, vojska je demoralizirana, sve više mjesta 'pada' i oni moraju biti svjesni da se Donjeck više ne može zauzeti, nema smisla da nastavljaju s pokušajima osvajanja. Njima je sad najvažnije osigurati obrambene linije i zadržati sve ono što su zauzeli na jugu", smatra Barić.

"Oni već mjesecima imaju problema sa shvaćanjem onoga što se događa"

Za Maksima Kamenjeckog samo je jedan scenarij moguć za ovu jesen i zimu, a to je nastavak protuofenzive ukrajinskih snaga i vraćanje okupiranog teritorija.

Rusi se neće povući tek tako, kaže, ali prednost ukrajinskih snaga je prije svega u moralu. Poznato je da je ruska vojska, iako spremna na ratovanje u zimskim uvjetima, demoralizirana.

"Oni već nekoliko mjeseci imaju problema sa samim shvaćanjem onoga što se događa. Imaju velike gubitke u ljudstvu, vojnike nemaju nego uzimaju ljude iz ruralnih i udaljenih područja Rusije da se bore i onda se među vojnicima osjeća da su demoralizirani. Ruski časnici i zapovjednici uvijek su bili elita, no sada kada vi morate zapovijedati nekima koji nisu vojnici, oni povlače ljude iz zatvora da se bore, onda među vojnicima pada moral jer oni vide da to nije dobro". Kamenjecki upravo u tome vidi veliku prednost ukrajinskih snaga.

Što se tiče nadolazeće zime, prof. Barić naglašava kako Ukrajinci moraju dobro odvagati koliko će imati snage. "Oni procjenjuju da imaju dosta, no sprema se pogoršanje vremenskih uvjeta i to će imati utjecaja".

"Početkom 11. mjeseca dolazi već do smrzavanja. Rusima već dugo očajnički treba operativna pauza, a i Ukrajinci će morati malo osvježiti snage pa će nastojati do tog trenutka osvojiti što više", kaže Barić koji je uvjeren da do kraja godine za obje strane slijedi pregrupiranje, dok će se intenziviranje sukoba preseliti na iduću godinu.

"Obje strane će nastojati tijekom zime obnoviti svoje snage. Očekuje se operativna pauza, a iduće godine će sigurno doći do intenziviranja borbi i Rusi će tada pokušati dobiti natrag svoja područja".

Putin neće koristiti nukearno oružje

I Barić i Kamenjecki slažu se da Putin neće posegnuti za nuklearnim oružjem. "Ono u ruskoj strategiji ima mjesto pomoćnog sredstva", kaže Kamenjecki. "Nema smisla koristiti nuklearno oružje, a ne osvajati teritorij. Ono koji spominju nuklearno oružje su propagandisti, oni koji nisu ni blizu sustavu upravljanja", tvrdi kijevski profesor i dodaje, "Osim korištenja dalekometnih raketa koje Ukrajina nema, 99 posto sam siguran da Rusi neće koristiti nuklearno oružje. A što se nas tiče, mi moramo formirati dobar proturaketni obrambeni sustav i polako osloboditi naš teritorij", smatra Kamenjecki.

"Nije realno da će Putin koristiti nuklearno oružje", slaže se Barić. "Jedino je moguće koristiti kemijsko oružje, no pitanje je koliko je to pametno preko zime zbog vremenskih uvjeta".

Pregovori jedino rješenje

Kakvi će biti potezi ruskog predsjednika teško je nagađati, kaže Kamenjecki i dodaje da Putin ne zna što se događa."Putin ne prihvaća da je napravio grešku. Niti jedan državni poglavar vam to neće priznati", uvjeren je. "Problem je u tome da on dobiva onu informaciju koju on želi čuti i to u njegovoj glavi stvara krivu sliku. On i dalje inzistira na ultimatumima u pregovorima i mislim da će to i dalje biti njegov stav".

"Putin je svjestan da ne može natjerati Ukrajinu na predaju", kaže Barić koji je uvjeren da kraj rata nije na vidiku. "Kako bude vrijeme odmicalo, ukrajinska će vojska jačati, a Rusija slabiti i na kraju će morati biti nekih pregovora, a što će tada biti, teško je znati", zaključuje Barić.