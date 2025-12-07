Novi tjedan donosi suho vrijeme: Zbog maglovitog jutra u unutrašnjosti na snazi Meteoalarm

Sljedećih dana atmosfera će većinom biti stabilna, što znači da nas očekuje u prvom redu suho vrijeme. Samo u ponedjeljak prijepodne još, zbog blizine ove okludirane fronte, u unutrašnjosti i to ponajprije na sjeveru zemlje može biti slabe kiše ili rosulje.

Ali, tlak zraka raste, sa Sredozemlja se prema našim krajevima sve više pruža greben anticiklone, u novom tjednu donijet će nam stabilnost, kao i malo topliji zrak pa će najviše između utorka i četvrtka i u kopnenom području biti toplije i svakako sunčanije. Početak i kraj tjedna, nažalost za kopno znači oblačno vrijeme, a za more, kao i do sad, prilično sunčano, osobito u prvoj polovici.



To bi nekako bio sukus vremenske situacije, sve počinje dakle s maglom i niskim razvučenim oblacima u unutrašnjosti noćas i sutra ujutro. Zbog magle je na snazi i Meteoalarm. Vidljivost će na mjestima biti ispod 200 m, pa budite oprezni u prometu, traži se posebna pažnja. Magle će biti ujutro i ponovno navečer. A ujutro je na sjeveru zemlje uz to moguća i slaba kiša ili rosulja. Na moru će prevladavati sunčano. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 1 do 3, a na Jadranu od 5 do 10 stupnjeva.



Oblačno i sivo će se u središnjoj Hrvatskoj zadržati i poslijepodne. Navečer ponovno magla. Vjetra nema, a temperatura, opet malo niža nego danas, većinom će biti oko 7 stupnjeva.



Slično očekuje i Slavoniju, Baranju i Srijem. Prevladavat će oblačno, uz spuštanje magle ujutro i ponovno navečer. Vjetar slab ili tiho, dnevna temperatura, oko 8 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj u ponedjeljak ujutro i navečer maglovito, no za razliku od nizinskog područja, ovdje će tijekom dana biti i sunčanih razdoblja: više u višem gorju. Na sjevernom Jadranu sunčano će i prevladavati. Podno Velebita će ujutro i ponovno navečer puhati slaba do umjerena bura, a tijekom dana na moru većinom sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura sutra u gorju, od 4 do 9, a na sjevernom Jadranu od 14 do 17 stupnjeva.



I u Dalmaciji će prevladavati sunčano. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a najviša dnevna temperatura će biti ugodnih 16 stupnjeva.



Cijeli sljedeći tjedan vrijeme je stabilno, u kopnenim krajevima to znači uz maglovita jutra, ponegdje i niske razvučene oblake, no danju će biti i sunčanih razdoblja. Najviše u srijedu kad se očekuje i najtoplije.

Vrijeme idućih dana

Na Jadranu i dalje sunčano i ugodno, osobito danju uz temperaturu oko 15, 16 stupnjeva. Sredinom tjedna tijekom noći i jutra je mjestimice i na moru moguća magla, izgledno na za maglu karakterističnim mjestima, poput zapadne obale Istre. Vjetar većinom slab, u srijedu i četvrtak će mjestimice puhati umjeren sjeverozapadnjak i bura. Temperatura se neće značajnije mijenjati.



Početak i ponovno kraj tjedna nose nam sivo, tmurno vrijeme kopnene krajeve, dok će sredinom uz sunčana razdoblja biti i toplije. Na Jadranu dovoljno i sunca i topline veći dio nadolazećeg razdoblja.