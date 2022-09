Rat u Ukrajini ušao je u 203. dan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio se oslobođenim teritorijem, rekavši da su stabilizacijske mjere provedene na otprilike pola oslobođenog teritorija. Američki institut tvrdi da je Kremlj prvi put priznao poraz.

7:40 Oleksij Arestovič, savjetnik ukrajinskog predsjednika, progovorio je o mogućem napredovanju prema Donbasu. "U tijeku je napad na Liman i moglo bi doći do napredovanja prema Siversku", poručio je. No, proruski čelnik Narodne Republike Doneck zanijekao je tvrdnje i rekao da Liman ostaje u njihovim rukama.

7:20 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je javnosti da su ukrajinske snage u rujnu od Rusa oslobodile otprilike 8000 četvornih kilometara teritorija. Naglasio je da su "stabilizacijske mjere" provedene na otprilike pola oslobođenog teritorija te da se na ostatku još uvijek provode.

7:00 Kremlj je priznao poraz u Harkivskoj oblasti, što je prvi put da je Moskva otvoreno priznala poraz od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Napisao je to Institut za proučavanje rata u svojem posljednjem ažuriranju.

"Dužnosnici Kremlja i propagandisti državnih medija opširno raspravljaju o razlozima ruskog poraza u harkivskoj oblasti, što je značajna promjena u odnosu na njihov prethodni obrazac izvještavanja o preuveličanim ili izmišljenim ruskim uspjesima s ograničenim detaljima. Kremlj nikada nije priznao da je Rusija poražena oko Kijeva ili, kasnije, kod Zmijskog otoka, definirajući povlačenje iz Kijeva kao odluku da se prioritet stavi na oslobađanje Donbasa i povlačenje sa Zmijskog otoka kao gestu dobre volje", piše Institut za proučavanje rata.

NEW: The #Kremlin acknowledged its defeat in #Kharkiv Oblast, the first time #Moscow has openly recognized a defeat since the start of the February 2022 invasion of #Ukraine.



Read the latest: https://t.co/StS4n3Glgk pic.twitter.com/Ri4jTZvc4T