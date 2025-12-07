Ukrajinski položaji pod sve većim pritiskom: "Nije došlo do sloma, ali Rusi imaju prednost, budućnost izgleda sumorno’

Jedna od prvih stvari s kojom je Vladimir Putin dočekao američko izaslanstvo koje je došlo razgovarati o mirovnom sporazumu prošli tjedan bila je slavodobitna izjava da je Pokorvsk sada u ruskim rukama.

Stvarnost je u neku ruku za Ukrajince još i mračnija, jer iako je ta vijest preuranjena, a osporavaju je i Ukrajina i karte bojišta, ipak je jedna činjenica neopsorna - Rusija je u naletu.

"Rusi imaju prednost“, rekao je Emil Kastehelmi, vojni analitičar finske tvrtke Black Bird Group. Ukrajina još nije došla do točke u kojoj se mora predati, rekao je, ali "izgleda dovoljno slabo da Rusi misle da mogu nametnuti zahtjeve".

Rat u Ukrajini - 2 Foto: Afp

Dok Putin naređuje vojsci pripremu za zimske borbe kao najavu svijetu da Rusija ne odustaje od tvrdokornih zahtjeva, Steve Witkoff, posebni izaslanik Donalda Trumpa, u Miamiju održava niz sastanaka s ukrajinskim izaslanstvom koje su obje strane opisali konstruktivnima.

U isto to vrijeme, Rusija je ispalila više od 650 dronova i 51 raketu na gradove diljem Ukrajine u napadu koji je započeo preko noći s petka na subotu i trajao do subote ujutro, rekli su ukrajinski dužnosnici.

Rat u Ukrajini - 7 Foto: Afp

U subotu navečer, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napisao je na društvenim mrežama da je "upravo imao dug i sadržajan telefonski razgovor" s gospodinom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, predsjednikovim zetom i poslovnim čovjekom koji se bavi međunarodnom diplomacijom za Trumpa, tijekom kojeg su se "dogovorili o sljedećim koracima i formatima za razgovore sa Sjedinjenim Državama".

Ubrzano napredovanje Rusa

Posljednjih tjedana ruske snage napredovale su na nekoliko fronti. Na rubu su zauzimanja Pokrovska, nekadašnjeg logističkog središta u istočnoj regiji Donjecka, i gotovo su opkolile susjedni grad Mirnograd. Brže napreduju u južnoj regiji Zaporižja. Približavaju se sjeveroistočnom gradu Kupjansku i ostvaruju napredak oko istočnog grada Siverska, prema kartama bojišta, analitičarima i vojnicima, piše New York Times.



Napredak je bio spor i skup, i u životima i u opremi. Ukrajinski dužnosnici i analitičari kažu da bi Putin mogao biti još godinama udaljen od ostvarenja svojih teritorijalnih ciljeva. Glavni među njima je osvajanje ostatka Donjecke regije, što bi Rusiji dalo cijelo šire istočno ukrajinsko područje poznato kao Donbas.

Rat u Ukrajini - 8 Foto: Afp

No, tempo Rusije se ubrzava, a postupni potezi počeli su davati rezultate. Moskovske snage zauzele su 505 četvornih kilometara teritorija u studenom, u odnosu na 267 četvornih kilometara u listopadu, prema karti bojišta koju održava DeepState, ukrajinska skupina povezana s vojskom.

"Budućnost izgleda stvarno, stvarno sumorno za Ukrajinu", rekao je analitičar Kastehelmi. "Ne vidim jasan izlaz.“

Za sada se čini da Ukrajina ima dovoljno resursa da spriječi kolaps fronte. Ali fronta se ozbiljno savija. Putin je predložio da Ukrajina, suočena s nedostatkom ljudstva i neizvjesnošću oko zapadne pomoći, popusti njegovim zahtjevima prije nego što rat postane još gori. Ruski čelnik je u intervjuu za indijske medije objavljenom u četvrtak rekao da će Rusija zauzeti dodatni teritorij u Donjecku na bilo koji način.

Rat u Ukrajini - 6 Foto: Afp

"Raspad je počeo od rujna"

Kremaljska ljetna ofenziva, čiji je cilj bio zauzimanje cijelog Donjecka, donijela je samo ograničene dobitke. No, počevši od jeseni, situacija se počela okretati u korist Rusije. Nakon višemjesečnog bombardiranja Pokrovska topništvom, dronovima i klizećim bombama, ruske snage probile su se kroz niz sela i naselja kako bi se probile u grad.

"Stvari su se s naše strane počele malo raspadati počevši od rujna", rekao je Ihor, ukrajinski pilot drona u tom području. "Linija se jednostavno počela urušavati od iscrpljenosti.“

Rat u Ukrajini - 1 Foto: Afp

Ruske snage šalju dronove Molnija s fiksnim krilima i valove mini kamikaza dronova koji nose eksploziv, rekao je, dodajući da Ukrajina nema ništa usporedivo u masovnoj proizvodnji.

Trenutni pritisak za mirovni plan je "potpuni blef", rekao je, dodajući da će Rusi, sve dok imaju "mogućnost vršiti pritisak na nas, nastaviti vršiti pritisak".

Istovremeno, ruske snage ciljale su na druge kritične gradove u Donjecku, uključujući Kostjantinivku i Liman.



Oleh Voitsekovski, ukrajinski kapetan čija se jedinica nalazi u blizini Limana, rekao je da ruske snage napadaju "stalno" i "u svim smjerovima". Napadi dronova, granatiranje - nikad ne prestaje, rekao je. "U posljednja dva mjeseca“, dodao je, "može se osjetiti porast intenziteta neprijateljstava." Ruske snage kreću se u malim skupinama, rekao je, dok ukrajinski dronovi paze iznad glave. Gusta magla otežala je dronovima obranu od Rusa.

Ruski pritisak na Kostjantinivku, međutim, do sada nije donio mnogo teritorijalnih dobitaka, pokazuje karta DeepStatea. Isto se može reći i za Liman. To je stavilo veći naglasak i hitnost na Pokrovsk. Gusta magla se tamo spušta svaki dan, prateći "miris spaljenog ugljena i miris baruta s daškom mangana, kao na streljani“, rekao je Maksim Bakulin, koji je u 14. operativnoj brigadi Nacionalne garde.

Rat u Ukrajini - 4 Foto: Afp

Dok je grad bio "živ" prije godinu dana, dodao je, na nekad užurbanim ulicama Pokrovska sada su "tijela civila i vojnika pomiješana zajedno, bez mogućnosti da ih se izvuče". Ruske snage Pokrovsk vide kao odskočnu dasku prema Slavjansku i Kramatorsku, dvama snažno utvrđenim gradovima u Donjecku koje Ukrajina još uvijek kontrolira.

Neki analitičari doveli su u pitanje odluku Ukrajine da nastavi s borbama u Pokrovsku i tamo pretrpi velike gubitke. Analitičari i neki ukrajinski vojnici rekli su da Kijev možda pokušava zadržati položaj kako bi izbjegao jačanje ruske naracije o neizbježnoj pobjedi dok se mirovni pregovori zahuktavaju. Ostanak u Pokrovsku također bi mogao povećati gubitke ruskih snaga.



Analitičari kažu da su, dok je Ukrajina koncentrirala toliko resursa na tu bitku, ruske snage uočile priliku negdje drugdje na 120 kilometara dugoj liniji fronta, u jugoistočnoj Zaporiškoj regiji.

Ruske snage su tamo relativno brzo napredovale posljednjih tjedana, zauzevši u studenom oko 195 četvornih kilometara oko grada Huljajpolja, što je gotovo 40 posto ukupnih teritorijalnih dobitaka Moskve prošlog mjeseca, prema DeepStateu.

Rat u Ukrajini - 3 Foto: Afp

Ukrajina je poslala neke rezerve u to područje, što je pomoglo usporiti napredovanje, "ali tempo tamo je i dalje relativno alarmantan", rekao je analitičar Kastehelmi.

Zimsko usporavanje

Početak zime mogao bi usporiti tempo ruskog napredovanja duž šireg fronta, kao i ukrajinskih pokreta. Pretežak broj dronova dodatno usporava stvari, prisiljavajući na odmak od napada s jakim pješaštvom. Zbog dronova, linija fronta je manje crta, a više komad zemlje, ono što vojnici nazivaju "zonom ubojstva", širine i do 24 kilometra na mjestima.

Ali Rusija ima naizgled beskrajan broj vojnika i spremnost da podnese velike gubitke u stilu ratovanja koji je uspoređen s mljevenjem mesa.

"Rusija se obvezala na rat iscrpljivanja i trenutno pokušavaju vojno slomiti Ukrajinu, polako“, rekao je Kastehelmi.

Rat u Ukrajini - 5 Foto: Afp

Dok 18-mjesečna bitka za Pokrovsk naizgled ulazi u završnu fazu, strahovi za susjedni grad Mirnograd rastu. Rusija svakodnevno napada ukrajinske položaje, rekao je Oleh, zapovjednik voda u tom području. Dronovi su ceste pretvorili u smrtonosne zamke.

"Ni danju ni noću nam ne daju mira", rekao je Oleh.

Divi se ruskim resursima, noćnim pregledom bojišta, zrakoplovima za opskrbu i prijevoz vojnika.

"Ako mi imamo tri osobe, oni imaju 30“, rekao je. "Koliko radne snage imaju je jednostavno nevjerovatno"

"Ali“, dodao je, "također nisu očekivali da ćemo se boriti tako dugo."