Ministar zbog noćnih utakmica vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu poslao važnu poruku

Hrvatsku čeka posebno ljeto – utakmice noću, navijanje do jutra i pitanje tko će sve to dopustiti. Mnogi ugostitelji tražit će produljeno radno vrijeme, a odluka je sada na lokalnim vlastima. Sve to otvara i pitanje – tko će, kada i pod kojim uvjetima moći ostati otvoren do kraja utakmice?

Sada je jasno – svi čekaju ljeto 2026.! Nogomet, terase, navijanje…

"To se ne propušta! Nisu važni termini, važno je srce. Kad igra Hrvatska uvijek se gleda i prati“, kaže Alan.

I da, radno vrijeme. A da bi fešta bila legalna stižu i prve preporuke o noćnom radu. Jer grupna faza donosi tri termina

"U 22 sata odnosno u 1 sat ujutro protiv Paname i protiv Gane u 23 sata, ali što se tiče rada ugostiteljskih objekata upravo zakon podrazumijeva i pretpostavlja ovakve okolnosti tako da ukoliko žele proglasiti manifestaciju što bi bilo prikladno, mogu regulirati samostalno radno vrijeme“, kaže Tonći Glavina, ministar sporta i turizma.

I to ne samo lokalno, podrška ide u svaki kutak zemlje.

"Pozivam uistinu sve gradove i općine da osiguraju da ugostiteljski objekti rade. Ne samo to nego da napravimo jedno organizirano gledanje, da imamo fan pitove - da pokažemo kako se u hrvatskoj navija i slavi naša reprezentacija, nadodaje Glavina.

Dok se čeka odluka na lokalnoj razini, raspoloženje među građanima, od Osijeka do Dubrovnika, već je prilično jasno.

"Nikakva buka, zašto bi to smetalo kad ću i ja gledati?“, kaže Pero, Dubrovnik.

"Ipak je to neka kako da kažem naša Hrvatska, volimo je sa srcem i vjerujem da neće biti velikoj većini hrvata problem se probuditi u 3 ili 4 ujutro ili kad već bude termin za utakmicu“, kaže Ivano, Osijek

Na jugu procedura već uhodana.

"U Zadru je to način da udruženje obrtnika podnosi zahtjev ili prijedlog TZ i onda TZ ide prema predsjedniku TZ, to je gradonačelnik i onda u takvim slučajevima po procijeni nekoj mislim da može odobriti. Najvjerojatnije će biti zahtjeva sa strane ugostitelja“, kaže Robert Kovačević, CEH ugostitelja Zadar

"Ako bude organizirano evo vi gledajte da bude organizirano u Splitu mi dolazimo svi“, kaže Mirko, Split

"Manje će se spavat, ali ja mislim da se sve može izdržat“, kaže Boris, Split

"Neminovno ćemo razmotriti produljenje radnog vremena, to naravno ovisi o interesu i zahtjevima koje podnesu ugostitelji, ali isto tako HNS-u da li žele fan pit zonu, gdje je žele. To su neke teme o kojima još treba razgovarati“, kaže Matea Dorčić, dogradonačelnica Splita

I dodaje treba biti oprezan oko zona i buke, kako bi bili zadovoljni i oni koji ne prate nogomet i oni koji ga obožavaju.

Za sada je sigurno - Ljeto 2026. obećava – na produžetke smo naviknuli, samo da ne bude penala s dozvolama.