Rat u Ukrajini ušao je u 209. dan. Zelenski će u srijedu u obraćanju na Općoj skupštini UN-a zatražiti bržu dostavu oružja i pomoći. Wagner grupa regrutira zatvorene kriminalce.

Tijek događanja pratite u nastavku:

7:17 Rusija trenutno u zatočeništvu drži 50 žena iz Azovstala, posljednje točke obrane Mariupolja. Dvije od njih su trudne.

Jedna bi roditi svaki dan, druga je trudna četiri mjeseca, izvještava voditeljica patronažne službe "Azov" Olena Tolkačhova, a prenosi NEXTA.

50 women from #Azovstal are currently being held captive by #Russia. In addition, two women are pregnant. One of the women is 9 months pregnant and should give birth any day now, the second is 4 months pregnant, reports head of the "Azov" patronage service Olena Tolkachova. pic.twitter.com/Fmx8lEVNyV