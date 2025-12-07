Hrvatska vojska dobiva haubice i tenkove, a naše tvrtke love mega-poslove u Francuskoj i Njemačkoj

Premijeru Andreju Plenkoviću trenutačno je u fokusu mini europska turneja u dvije ključne članice Europske unije.

Političko-ekonomsku turneju u Francuskoj i Njemačkoj pratila je reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović koja je o tome izvijestila iz Pariza.

Kako javlja Krajinović, potpisivanje ugovora važnih za hrvatsku vojsku i obranu, uz sve ostale važne sastanke, nametnulo se kao glavna tema odlaska hrvatskog izaslanstva na čelu s Plenkovićem u Pariz, a potom za dva dana i u Berlin.

Očekuje se sadržajan posjet, pogotovo onaj u Parizu gdje aktivnosti počinju ujutro, a završavaju predvečer susretom s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom.

Potpisat će se ugovori za nabavu 18 samohodnih haubica Caesar i 44 njemačka tenka Leopard.

Među temama o kojima će Plenković razgovarati s Macronom, a o čemu se može čuti iz Vlade, su proces mirovnih pregovora za Ukrajinu, Bliski istok i tijek razgovora s američkom administracijom.

O tim će temama Macron informirati Plenkovića, a on će pak brifirati francusku stranu o stanju na Zapadnom Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini i položaju Hrvata u toj državi.

Govoriti će i o važnosti izmjene izbornog zakona koju traže Hrvati, a koji žele svoje legitimne političke predstavnike u Predsjedništvu BiH.

Ostaje pitanje koliko će ovaj sastanak s francuskim predsjednikom doista imati konkretnog učinka.

Susret čelnika

Prije pet godina, zajedno su prošetali Markovim trgom, a ovoga puta susrest će se u Elizejskoj palači. Plenković u službeni posjet Francuskoj, kod domaćina Macrona, stiže s delegacijom ministara, jer imaju puno posla.

"Cilj ovog odlaska je, naravno uz jačanje veza s našim saveznicima i strateškim partnerima, pridonijeti većoj vidljivosti izvoza hrvatskih tvrtki", poručio je Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova.

Uz ministre, kovčege su spakirali i čelnici iz vodećih hrvatskih kompanija. Lete u Pariz na hrvatsko-francuski gospodarski forum.

"Idemo tamo vidjeti koje su mogućnosti daljnjeg proširenja poslovne suradnje s francuskim kompanijama. Želimo vidjeti koji je to prostor, jer zasada nam izvoz na francusko tržište ne predstavlja veliki udio u ukupnim prihodima", rekao je Gordan Kolak, predsjednik uprave Končara.

Hrvatska delegacija sudjelovat će i na svečanoj večeri koju priređuje francuski predsjednik.

Sklapanju dobrog posla u Parizu, nadaju se i u HS produktu. Iskustvo prodaje oružja Francuzima već imaju.

"U francuskim gradovima naši su pištolji već ušli u policiju, tako da mislimo na pištolje, a već su pokazali interes i za našu kratku strojnicu Kuna. To su proizvodi koje očekujemo da će se lakše i sigurno plasirati u Francuskoj u narednih par godina, samo je pitanje u kojoj količini", ispričao je Željko Pavlin.

Na europskoj političko-gospodarskoj turneji Hrvatska će dogovarati kupnju vojnog naoružanja.

"Kao što ćemo u Parizu potpisati ugovor o nabavci 18 samohodnih haubica Cezar MK 2, a u Berlinu ćemo potpisati sporazum o nabavci 44 tenka Leopard 2A8", nadodao je Grlić Radman.

U fokusu puta je obrana, a očekuje se razgovor i o mirovnim pregovorima. Intenzivne diplomatske aktivnosti Vlade, dobrodošle su, smatra i koalicijski partner.

"Sad je već jasno da se Europa mora početi oslanjati na sebe, jer jednostavno, ukoliko nastavi na ovaj način, izgubit će korak i neće više biti relevantan faktor kada govorimo o ključnim igračima na svjetskoj sceni", rekao je Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta.

Hrvatski premijer sastaje se i s glavnim tajnikom OECD-a. Zatim nastavlja - put Berlina.

Gospodarski forumi

U Pariz stiže i niz lidera poznatih hrvatskih tvrtki.

Na popisu koji broji 40-ak tvrtki koje stižu na gospodarske forume u Pariz i u Berlin u srijedu nalazi se niz uspješnih tvrtki iz vojno-obrambene industrije.

U razgovorima s nekima od ključnih aktera može se čuti da je i potpisivanje važnih ugovora u Francuskoj i Njemačkoj prilika da sklope nove poslove, uz potporu državnog vrha dviju država, izvijestila je Krajinović.

Neke od njih već surađuju s Francuskom, pa su tako, primjerice, pištolji hrvatske proizvodnje kupljeni za potrebe francuskog pravosuđa, kao i kacige za elitne interventne jedinice francuske žandarmerije.

Želi se ovaj put pokazati da Hrvatska itekako može konkurirati na svjetskom tržištu, sada kada svi jačaju svoje obrambene snage.

