U Strasbourgu se donose odluke koje će odrediti kakva nas zima čeka. Zastupnici u Europskom parlamentu dogovaraju se kako pomoći građanima Europe.

Zastupnicima će se sutra u govoru o stanju Unije obratiti predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i objasniti svoj plan za energetsku krizu.

Neke detalje je i prije toga saznao reporter Dnevnika Nove TV Vibor Vlainić.

"Naftnim kompanijama oporezivat će se trećina dodatnih prihoda koje su ostvarile u krizi. Taj novac usmjerit će se za pomoć građanima oko računa za energente. Zatim će svaka zemlja morati smanjiti potršnju energije za 10 posto u razdobljima kada su cijene najveće", izvijestio je Vlainić.

"Što se tiče mjere ograničenja cijene ruskog plina, čini se da je tu Komisija popustila pred članicama koje su bila jasno protiv toga. Mjera je za sada izbačena iz prijedloga. I sve to mora se dogoditi u sljedeća malo više od dva tjedna. Događat će se intenzivni pregovori sa zemljama članicama", dodao je reporter.

Objašnjava kako bi mjere 30. rujna trebali usvojiti ministri energetike na sastanku u Bruxellesu.

Vlainić je dodao kako je von der Leyen na Twitteru u utorak navečer objavila kako će u srijedu imati počasnu gošću, usprugu ukrajinskog predsjednika, Olenu Zelensku.

I am delighted to welcome First Lady Olena @ZelenskaUA, my guest of honour for tomorrow’s State of the Union address.



The courage of Ukrainian people has touched and inspired the world.



Europe will stand with you every step of the way.



We will #StandStrongTogether#SOTEU pic.twitter.com/Ig6lHqefK2