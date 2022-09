Američki Institut za proučavanje rata objavio je novu analizu i kartu sukoba u Ukrajini.

U posljednjoj analizi sukoba u Ukrajini Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je kako je u ponedjeljak 19. rujna održana hitna rasprava o potrebi da Rusija odmah pripoji Luhansku i Donjecku oblast (čiji velik dio nije pod ruskom kontrolom), koja sugerira da ukrajinska protuofenziva na sjeveru, koja je u tijeku, izaziva paniku u Kremlju.

Zakonodavna tijela u Donjecku i Luhansku (DNR i LNR) pozvala su svoja vodstva da "odmah" održe referendum o priznavanju DNR-a i LNR-a kao ruskih subjekata.

New: Urgent discussion among #Russia’s proxies of the need for Russia to immediately annex #Luhansk & #Donetsk oblasts suggests that #Ukraine’s ongoing northern counter-offensive is panicking proxy forces and some Kremlin decision-makers.



